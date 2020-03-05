法國發生高鐵出軌事故 20人受傷1人重傷

周四早晨連接法國東部城市斯特拉斯堡到首都巴黎的一趟高速火車的車頭出軌，造成二十多人受傷，其中一人重傷是火車的駕駛員，已經被直升機運往醫院搶救。

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法國鐵路公司指出，脫軌事故發生地點在斯特拉斯堡以北約三十公里處。是由於鐵軌的一段路堤塌陷滑坡造成的。

據法新社稍早時候的報道，下萊茵省有關部門說，消防員已經前往事故現場，並啟動應急急救中心。

法國鐵路公司也在官網上宣布說，“由於安全原因，從早上7:50分開始交通中斷”，原因是“在斯特拉斯堡和巴黎東站之間的芬登海姆發生了高鐵事故”。

據東部阿爾薩斯法國藍色（Bleu Alsace）地方電台的報道，一位坐在這列火車前部車廂的乘客稱，火車站07:19分離開斯特拉斯堡車站後，突然感到“非常強烈的震動”而且“車窗玻璃受到撞擊”。這位乘客說：“火車進行了緊急剎車，脫軌了，但是車廂沒有翻車倒下，而只是歪斜了。”他還補充說，她所在的車廂里沒有人受傷，但是乘客受到強大的驚嚇。”

據阿爾薩斯地區的媒體最新消息（DNA）在其網站上發布的第一批事故現場​​照片，確實可以看到，火車沒有翻到在地，但是車頭出軌且遭到損壞。