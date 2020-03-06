中歐國家全數淪陷 斯洛伐克通報武漢肺炎首例

最新統計顯示，法國新冠病毒確診病例升至613例，比前一天多了190例，死亡人數從7人升至9人。斯洛伐克3月6日傳出首起武漢肺炎病例，患者兒子曾赴疫情重災區之一的意大利城市威尼斯（Venice）。這也代表中歐國家全數淪陷。

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法新社報導，斯洛伐克總理佩列格里尼（Peter Pellegrini）6日告訴記者：“今天，一名52歲患者確診感染。”他表示，這名姓名未被公布的患者正在首都布拉迪斯拉發（Bratislava）醫院治療。

佩列格里尼說：“患者近期沒有旅遊史，但他的兒子幾周前從威尼斯返國。兒子並沒有出現任何癥狀。”

路透社報導，武漢肺炎蔓延全球，歐洲國家相繼淪陷，希臘衛生當局6日表示，境內新增14起病例，使得希臘累計確診數攀升至45例。

捷克目前有12例確診、波蘭1例、匈牙利4例，斯洛維尼亞也有6例。

德國與法國確診數都超過500例；西班牙死亡病例攀升至5例，累計共365例確診。

比利時新增59例，累計達109例確診；挪威、瑞士和瑞典感染人數皆突破百人大關；奧地利再添4例確診，共47人染病。

死亡人數僅次中國的意大利，累計確診也超過3800例，意大利目前死亡病例為197例，3月6日一天死亡人數為49人。確診總體人數為4636.

意大利科爾蒂納丹佩佐滑雪場（Cortina d'Ampezzo）世界盃競速滑雪比賽已經被取消。