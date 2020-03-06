意外長怒斥CNN地圖：暗示意大利是新冠肺炎發源地

美國有線電視新聞網（CNN）在直播中的一幅畫面引起了意大利外長迪馬約（Luigi Di Maio）的不滿。CNN直播放出這一畫面中，印有“與意大利有關的新冠病毒病例”的標題，畫面上，一個巨大的紅色箭頭從意大利延伸到世界其他地方。雖然目前並不清楚CNN放出這一畫面的時候正在播報什麼具體內容，但是3月5日，迪馬約在社交媒體發文指責CNN“扭曲現實”（distorting reality）

廣告 繼續瀏覽後續

“（CNN）展示了一幅地圖，從地圖上看，意大利似乎是此次新冠病毒爆發的源頭。這是對現實的一種扭曲。CNN並不是問題所在，這只是一個例子，因為其他國際媒體機構對意大利的描述也是錯誤的。一些機構的不實信息並不是與觀點相抵觸，而與事實相抵觸。”

他還稱，病毒“從中國發展起來”，意大利正嚴厲處理疫情。

根據當地時間3月5日18時意大利衛生部公布的最近數據，意大利現有新冠病毒患者3296例，死亡148例，治癒414例，累計確診感染新冠病毒總人數為3858例，較3月4日18時新增769例，新增41例死亡病例。

2月25日開始，就不斷有國家通報來自意大利的輸入型確診病例，涉及到阿爾及利亞、奧地利、巴西、挪威、克羅地亞、捷克、丹麥、愛沙尼亞、芬蘭、法國、德國、格魯吉亞、希臘、冰島、愛爾蘭、以色列、約旦、拉脫維亞、立陶宛、馬來西亞、墨西哥、摩洛哥、荷蘭、尼日利亞、北馬其頓、葡萄牙、西班牙、羅馬尼亞、韓國、聖馬力諾、瑞典、瑞士、突尼斯、烏克蘭、英國、美國和中國在內30多個國家。其中多數國家的首個確診病例屬於意大利輸入。

3月4日，位於布魯塞爾的歐盟辦公室首次發現新冠肺炎病例，這名患者是歐洲防務機構高級官員，上周從意大利回來。

6日，位於意大利羅馬內的梵蒂岡也表示，一名患者的新冠病毒檢測呈陽性。

意大利國立衛生研究院3日表示，鑒於該國北部城市貝加莫（Bergamo）的感染病例眾多，正考慮在該市附近畫出一個新的“隔離紅區”（quarantine red-zone）。

此前，意大利政府已對疫情最為嚴重的倫巴第（Lombardy）和威尼托（Veneto）兩個大區中的11個小鎮採取“封城”措施，約5萬名居民被封鎖，人們在沒有許可證的情況下禁止進入或離開這些地方。

據央視新聞客戶端報道，4日，意大利教育部長阿佐麗娜宣布，在聽取專家意見並進行綜合評估以後決定，該國包括大學在內的所有學校全部停課至少到3月15日。

另據中新網3月5日報道，中醫藥在防疫救治方面具有積極作用，為助力海外僑胞抗擊疫情，浙江青田定製了一批防疫中藥。5日，該藥正式發往意大利。