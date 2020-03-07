伍迪艾倫性侵陰影 兒子抗議致自傳出版泡湯

美國著名導演伍迪艾倫多年來受控猥褻養女疑雲纏身，一家大型出版商預定為他出版自傳而遭外界強烈譴責後，決定取消發行計畫。伍迪艾倫原定昨天推出自傳新書新書（Apropos of Nothing，並於下個月上架。法新社暫譯（Apropos of Nothing）為「憑空而來」。

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據法新社今天報道說，伍迪艾倫深陷性醜聞，美出版社取消出其自傳。

據法新社說，伍迪艾倫的兒子羅南法羅（Ronan Farrow）對父親極盡批評，譴責樺榭出版集團（Hachette Book Group）準備為父親發行新書（Apropos of Nothing。這本自傳原定下個月上架。法新社暫譯（Apropos of Nothing）為「憑空而來」。

據樺榭出版集團發言人在致法新社的電子郵件聲明中說：「決定取消出版艾倫先生的書籍是個艱難的決定。」聲明還說將把所有版權歸還作者。

現年84歲的伍迪艾倫遭控在1990年代初期猥褻當年僅7歲的養女戴蘭法羅（Dylan Farrow），這位曾獲奧斯卡獎的導演數十年來深陷性醜聞。伍迪艾倫昔日伴侶米亞法羅（Mia Farrow）先前提出指控後，有關當局展開2項長達數月的調查，但最後沒有起訴伍迪艾倫。曾執導「安妮霍爾」（Annie Hall）和「曼哈頓」（Manhattan）等作品的伍迪艾倫一向否認相關指控。

該報道說，然而，現年34歲的戴蘭法羅還是堅稱自己當時遭到猥褻。

樺榭出版集團2日曾表示，旗下的大中央出版社（Grand Central Publishing）將於4月7日在美國發行伍迪艾倫的自傳。

報道稱，這項舉動引發暢銷作家兼調查記者羅南法羅的怒火，出版社數十名員工昨天也在紐約罷工抗議。羅南法羅3日表示將不再與樺榭合作。他是戴蘭法羅的弟弟。