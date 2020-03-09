WHO恐得罪中國? 中文抗疫書不提“服中藥可能有害”

世衛組織（WHO）一直都對中國的抗疫工作讚賞有加，令不少人懷疑其專業操守和政治立場是否偏頗，但WHO最近引發的一本抗疫手冊，卻被批評為了遷就中國官方甚至將中國人民置於危險的邊緣。

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WHO所引發的抗疫指南，有網民發現中文和英文的版本內容有重要出入，其中英文清楚寫明“服食中藥”屬於對病情可能有害的一欄，但中文版本卻一字不提，似乎任由中國人自置可能有害的險境。

根據英文版本，在“我不該做哪些事情？”一欄，抗疫指南清楚指出以下措施對抗COVID-2019絕不有效，而且可能有害：吸煙、服用傳統中草藥、戴多重口罩、自己服食抗生素。

內容指出，任何情況下，如果你有發燒、咳嗽和呼吸有困難，應儘早尋求治療，減低病情惡化，並向醫療當局坦白最近的出門行程去過那裡。

然而，同一的抗疫指南中文版，在“我不該做哪些事情？”一欄，只有三個措施被形容委“不能有效應對2019冠狀病毒病，甚至可能有害”，這三個措施就是吸煙、佩戴多個口罩以及服用抗生素。明顯少了“服用傳統中草藥”。

中國傳媒最近報道，在對付武漢新病毒肺炎方面，多種中藥初步證實有效。例如新京報網3月5日報道，國家中醫藥管理局官網轉發湖北新聞《多種中藥初步證實有明顯療效，中央指導組要求及時總結》的消息，初步證實清肺排毒湯、連花清瘟膠囊等3個中藥方劑和3個中成藥對新冠肺炎有明顯療效。

報道又指，國家中醫藥管理局官微同時還轉發科技日報報道，中藥治療新冠肺炎有效已有在動物模型上被證實的實驗數據，該模型驗證顯示，咳速停糖漿、復方芩蘭口服液等一批中成藥品種可顯着減輕模型小鼠肺部炎性損傷等。報道還說，臨床研究顯示，不同階段均適合用中藥。

不過早前中國已經傳出多種傳統中藥對治療病毒有效的消息，但每一次傳聞過後都不了了之，只是賣藥的人卻狠狠的賺了一筆，例如早前上海傳出服食雙黃連有效壓抑病毒，導致雙黃連斷市。又例如南京日報引述南京大學消息獲悉，該校生命科學學院張辰宇教授團隊的研究表明，金銀花等植物中富含的MicroRNA（miRNA），有靶向和抑制新型冠狀病毒的潛力，可用於新型冠狀病毒的早期預防和治療。只是傳聞經過一陣炒作之後，又告無聲無息沉寂下去。