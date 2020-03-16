潔身自好 西班牙國王費利佩與老父王切割 放棄爭議遺產

西班牙國王費利佩六世（Felipe VI）今天跟深陷醜聞的父親保持距離，不但停發父親胡安·卡洛斯一世（Juan Carlos）的王室津貼，還宣布放棄繼承父親的個人遺產。

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據法新社今天報道說，與父親切割關係，西班牙國王放棄繼承遺產。

西班牙國王費利佩六世（Felipe VI）今天跟深陷醜聞的父親保持距離，不但停發父親胡安·卡洛斯一世（Juan Carlos）的王室津貼，還宣布放棄繼承父親的個人遺產。

瑞士「日內瓦論壇報」（Tribune de Geneve）本月初曾報導，胡安·卡洛斯一世一世2008年曾收受沙特阿拉伯國王阿布杜拉（King Abdullah）的1億美元。這筆錢是以巴拿馬一個基金會的名義，存入瑞士一間銀行。

據這則報道說，據稱，其中6500萬美元是胡安·卡洛斯一世一世要給前情婦賽維根希坦（Corinna zu Sayn-Wittgenstein）的。據英國「每日電訊報」（Daily Telegraph）隨後報道，52歲的費利佩六世也是基金受益人，這個基金會是胡安·卡洛斯一世一世在位時所成立的。

據王室今天發布聲明表示，費利佩六世說，他曾在去年4月向公證人明確表示，他不會接受相關基金會的任何款項，並表示，他完全不知道自己是另一個基金會的受益人。據聲明中更說，費利佩六世宣布放棄任何非法或可能損害王室信譽的資產、股票或投資。

據西班牙媒體報道，2014年6月宣布遜位的胡安·卡洛斯一世一世至今每年仍能獲得超過19萬4000歐元的津貼。