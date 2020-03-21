繼加州之後美國多個州宣布採取封閉措施

法新社消息，在美國，繼加尼福尼亞州採取封閉措施之後，其它許多州也宣布進行隔離和封鎖。目前，加尼福尼亞州、紐約州、伊利諾伊州、新澤西州、賓夕法尼亞州以及內華達州等州，它們推出的封鎖措施級別高於美國聯邦政府的水準。

廣告 繼續瀏覽後續

據美國約翰斯·霍普金斯大學發布的實時統計數據顯示，截至美國東部時間21日凌晨1時13分，美國新冠肺炎確診病例累計19624例，死亡260例。其中紐約州確診8403例，死亡46例。

紐約州依然是全美疫情最重的州。周五，紐約州長安德魯·庫莫宣布，將紐約州高新冠病毒防控措施升至最高級別——全州處於暫停狀態。庫莫州長的這一宣布將於周日生效。根據規定，紐約州100％的非必要勞力須強制性留在家中，或在家工作。一天前是75%。此前，美國人口最多加利福尼亞州政府下令該州近4000萬居民待在家中，以防控致命的新冠病毒的傳播。

美國政府已經宣布，因疫情限制南北邊境的非必要旅行。美國18日已宣布暫時關閉與加拿大接壤的北部邊境。20日又宣布，將限制美墨邊境的非必要旅行，雙邊經貿活動不受此影響。美國政府20日還表示，由於疫情蔓延，美國暫停在世界各地的所有常規簽證服務。不過，美國總統特朗普稱並未考慮從聯邦政府層面發布全美範圍的居家令。