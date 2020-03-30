郝柏村逝世 國台辦：深表哀悼 國民黨：永遠緬懷郝伯伯傳奇一生

台灣行政院前院長郝柏村於當地時間3月30日下午2時47分，因年事已高造成多重器官衰竭於台北三軍總醫院內辭世，享年101歲。當天，中國國台辦發言人朱鳳蓮應詢時表示，“我們對郝柏村先生、王文燮先生不幸辭世表示深切哀悼，對他們的親屬表示誠摯慰問”。王文燮曾擔任台灣國防部前副部長，87歲的他29日上午開車時，疑不慎撞上分隔護欄，經送醫急救仍傷重不治。

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朱鳳蓮提出，“我們對郝柏村先生、王文燮先生不幸辭世表示深切哀悼，對他們的親屬表示誠摯慰問”。她說，“郝柏村先生、王文燮先生民族情懷深厚，堅決反對‘台獨’，致力國家統一，為推動兩岸關係發展貢獻良多，贏得兩岸同胞廣泛讚譽和敬重”。朱鳳蓮稱，“斯人雖逝，風範長存。期待兩岸同胞攜手努力，堅決反對‘台獨’，維護台海和平穩定，致力實現國家統一和民族復興。”

國民黨方面，國民黨主席江啟臣肯定稱，“郝柏村戎馬一生、公忠體國，個性剛毅不屈，於國家認同上不偏不倚，是值得國民黨效法的模範，除了對家屬致上最高的慰問，國民黨也將全力協助郝柏村的身後治喪事宜。”江啟臣的聲明還表示，郝柏村見證了中華民國百年歷史，一生擔任過無數國家及國民黨要職，親身參與保衛台灣、建設台灣，對國家民族有卓越貢獻，國民黨將永遠緬懷“郝伯伯”傳奇的一生。

馬英九辦公室亦稱，“馬英九於擔任研考會主委及陸委會特任副主委時曾追隨郝柏村，對其剛正、明快、積極的施政風格至感敬佩。郝柏村退休後勤於讀書、着述與出版，每日必寫3000字，尤其是抗戰史，甚受各界推崇；其一生精採的經歷，猶若一部捍衛中華民國的史詩。”

綠營方面，台灣總統府發表聲明表示哀悼之意，並對於“他一生戮力從戎從公，擔任軍職及公職期間為國付出的辛勞，尤其在八二三炮戰中守護國土有功，深表感念，也盼家屬節哀保重。”台行政院長蘇貞昌也透過發言人稱，“非常感念郝柏村對國家的貢獻，對其辭世表達不舍，也希望家屬節哀。”作為郝柏村後半生的重要人物，李登輝辦公室主任王燕軍亦在受訪時稱，“郝柏村算是一代名將，長期的軍旅生涯，參加過八二三炮戰，政治上也為民服務很長的時間，今天仙逝也是福壽雙全。”

為國民黨和蔣中正領導的抗爭正名是郝柏村晚年的一項主要工作。郝柏村曾在2014年7月7日訪問北京，並參觀中國人民抗戰爭紀念館、盧溝橋，當時正值抗日戰爭爆發77周年紀念。郝柏村在參觀紀念館時，對解說員“再教育”；強調“八年抗日戰爭是蔣委員長領導的”，並4度要求解說員出示“共赴國難宣言”，以還原歷史真相。

當時抗戰紀念館介紹告示寫着，“中國共產黨主張建立的抗日民族統一戰線”及“中國共產黨團結帶領全國各族人民”的敘述，郝柏村看了以後伸出手指比畫，告訴解說員，“紀念抗戰的歷史，必須要知道八年抗戰是蔣委員長領導的”。郝柏村隨後又問解說員，“中國共產黨發表的《共赴國難宣言》這裡有沒有？”解說員回答沒有，郝柏村繼續追問，“這是國共第二次合作，迎接抗戰勝利最重要的歷史真相”，解說員解釋，館內只有《中國共產黨為公布國共合作宣言》。