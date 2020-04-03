香港反修例運動至今7千逾人被捕 78人須承擔法律後果

香港律政司最新介紹稱，根據香港保安局提供的資料顯示，自去年6月9日至今年2月29日，港警在反修例示威中共逮捕了7613人，78人須承擔法律後果，涉及最多的控罪為“暴動”、“藏有攻擊性武器”及“非法集結”。

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據香港電台4月3日的報道顯示，律政司向立法會提交的書面答覆指出，根據保安局的資料統計，自去年6月9日至今年2月29日，當地警方在反修例示威中一共拘捕了7613人，其中1235人已完成或正在進行司法程序，78人須承擔上述所提到面臨指控的法律後果。

香港律政司回覆立法會特別財委會的議員查詢時指，已經完成或正在進行司法程序的個案中，52人被定罪、25人簽保守行為及1人被判照顧或保護令、19人獲撤銷控罪，其於人士的司法程序仍在進行中，另外6人經警誡後獲釋，512人獲無條件釋放，5860人的案件仍在調查中，包括保釋候查和拒絕保釋後被釋放候查，即俗稱“踢保”。

香港律政司表示，刑事檢控科目前有超過200名檢控人員，並一直設有一隊檢控人員，專責處理有關公眾秩序活動的案件，最近有關公眾秩序活動的案件增加，律政司亦安排了曾於專責隊伍工作過的人員及調派更多人手，協助參與檢控決定的相關工作。

本周三另有消息指，已有至少43名香港公務人員因反修例活動被捕，已有42人被停職。香港公務員事務局說，正積極研究是否要求所有公務員宣誓擁護《基本法》和效忠香港特區。與此同時，針對反修例運動存在的警察暴力和警方不作為等指控，香港廉政公署近日介紹稱，截至今年2月底，正處理28宗與反修例運動相關並涉及公務員的懷疑貪污個案，暫未作任何檢控。

此外，隨着近日當地疫情防控壓力的增加，3月27日傍晚，港府宣布新規例，禁止超過4人的群組聚集活動，並加強對餐廳酒吧等場所的運營管制，這些措施將暫行14天，於當地時間周五晚6點生效。此前，3月31日正值去年反修例運動中“831事件”事發7個月，有網民發起當天到港鐵太子站外獻花，而這是港府防疫新例“限聚令”生效後首次反修例活動。港警則在現場多次引用新例截查市民。