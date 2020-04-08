安倍晉三轉發蔡英文推文：感謝鼓勵支持 日本台灣一起加油

日本政府在4月7日就新冠肺炎疫情發布“緊急事態宣言”，台灣總統蔡英文隨後以推特發日文表示，“台日將攜手克服困難”。日本首相安倍晉三8日轉發了蔡英文的這則推文，並用中文寫道，“我們一定可以打贏病毒的挑戰，共同度過這個難關！日本台灣一起加油！”

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安倍晉三在當地時間7日晚19點召開新聞發布會，就國家宣布“緊急事態宣言”向東京等7個地區民眾做出說明。安倍晉三表示，截止到5月6日的一個月期間，“緊急事態宣言”實施地區將以減少7至8成人與人的接觸為目標，從而降低感染擴大範圍，希望當地民眾盡量剋制，不要外出，但可以出於例如購買藥物、食品等最基本生活需要而採取外出行動；要有“自己可能已經成為感染者”的意識，謹慎行動。安倍晉三指出，由於新冠肺炎疫情，日本正面臨二戰之後最大的經濟危機，日本政府將實施項目規模達108萬億日元（約合人民幣7萬億元）的經濟對策。

安倍晉三表示，為了能夠維持日本醫療體系的正常運轉，在考慮進一步加強醫療物資供給的同時，政府決定將輕症及無癥狀患者移至住宿設施進行療養。可以明確的是，關東地區的連鎖酒店可提供1萬個房間，關西地區連鎖酒店可提供3000個房間接收患者。他強調，當局不會封鎖城市，不會封鎖道路，公共交通繼續運行。此外，供電、煤氣供應、通信、金融、垃圾回收等社會基本事項照常進行。生活必需品的製造加工行業、物流運輸業、小型零售業等繼續運行。安倍晉三還呼籲稱，政府和自治體無法獨自順利度過“緊急事態宣言”時期，需要國民給予配合。

安倍記者會後，蔡英文隨後在推特上用日文和英文寫道，“無論是地震或颶風，台日雙方都藉由合作，攜手克服困難。”她稱，“所以，一起贏得勝利之後再見面吧”。推文下方還附上台灣當局近期面對國際疫情提出的“台灣能幫忙”（Taiwan Can Help）及“台灣正在提供幫助”（Taiwan is Helping）的口號和日文版圖文，表示台灣正向日方提供3項支援，包括口罩、藥物和技術支援。應對新冠疫情在全球多地肆虐的局勢，蔡英文周三曾於4月1日宣布，台灣將“基於人道考量”，捐贈1000萬片口罩給全球疫情嚴重國家的醫護人員，此舉有被分析人士稱之為“口罩外交”。據悉，台方的捐贈計畫包含200萬隻醫療口罩會捐予美國，歐洲700萬隻（歐盟560萬），100萬隻則贈與台灣的邦交國。對此，歐盟委員會主席馮德萊恩(Ursula von der Leyen)2日在推特上發文向台方表示感謝，並回應稱，“我們真的很感謝這樣團結的做法......這表現出了我們一起抗擊會更強而有力。”

日本方面，安倍晉三在8日下午轉推蔡英文推文，並以中文寫道，“對這次台灣許多朋友們的友情洋溢的鼓勵支持，我謹藉此機會表達誠摯的謝意。我們一定可以打贏病毒的挑戰，共同度過這個難關！日本台灣一起加油！”此外，日本政府發言人、內閣官房長官菅義偉當天上午在例行記者會被日媒問到有關蔡英文推文一事。他回應指，“已獲知上述的事情，想對台灣的溫馨支援及表達支援的意願提出感謝之意。面對新冠肺炎這全人類共同的威脅，相關國家與地區要加強合作。有關台灣願意捐贈或供應口罩給日本一事，希望透過日本台灣交流協會處理。”

另據日本放送協會（NHK）消息，根據日本各地的地方自治團體和厚生勞動省通報的數據，截至當地時間8日零點至中午12點，當天新增感染者31人，累計新冠肺炎確診病例達到4490人。目前日本國內感染新冠肺炎患者的死亡人數為98人。