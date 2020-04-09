中國教育部：暫停今年陸生赴台就讀試點工作

自北京方面消息，中國教育部港澳台辦負責人日前在接受記者採訪時表示，綜合考慮當前新冠肺炎疫情防控及兩岸關係形勢，決定暫停2020年大陸各地各學歷層級畢業生赴台升讀工作；對已在島內高校就讀並願繼續在台升讀的陸生，可依自願原則在島內繼續升讀。

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綜合報道顯示，大陸高校今年對台招生政策不變，有關高校招生信息已在內地高校面向港澳台招生信息網發布。來自中國教育部的通報還表示，當務之急，要解決陸生返回台灣高校就讀受阻問題，切實維護他們的正當權益。另外，大陸高校今年對台招生政策不變，有關高校招生資訊已在“內地（祖國大陸）高校面向港澳台招生信息網”發布。同樣就這一問題，台陸委會在周四回應稱，對陸方片面暫停陸生來台升學，罔顧學生權益，對此感到遺憾。

台陸委會發言人邱垂正說，“為避免人員移動造成疫情擴散，對於陸生的各項管理措施都是以防疫作為優先考量，教育部也訂定安心就學措施，提供遠距教學，保障陸生受教權益”。他還介紹稱，目前台灣陸生總數約有8000多人，現有大概800多人在台灣，7000多人在中國大陸。

邱垂正稱，“自爆發疫情後，大陸多數高等院校尚未開學，甚至要求境外學生在收到開學通知前不得進入校園。此外，大陸的全國高考也延後一個月舉辦”。他提出，大陸主管機關在疫情尚未穩定的情況下，不斷要求台灣政府開放陸生返台，是“非常矛盾、不合理，也是非常不負責任的做法”。

同樣就這一事件，有多名台灣大學校長認為，多少會影響學校招生，但更擔心兩岸學術交流因此中斷。中央社報道指，世新大學校長吳永乾就此表示，這幾年大陸學位生名額持續下降，以招收陸生的人數來看，對學校的衝擊可能沒有那麼大，但是中國暫停陸生來台，除了學位生來不了，可能連研修生都沒辦法來，讓人憂心兩岸學術交流會中斷。

據悉，台灣當局在1月25日宣布暫緩湖北省陸生來台入境，2月3日隨後宣布所有陸生暫緩來台，包括已經在學的學位陸生、大陸研修生和交換生。同月11日還決議暫緩包括港澳居民（含學生）來台。據香港01報道，由於台灣並未宣布全面停課，當地高校的新學期也陸續於2月底開始，3月19日，大陸國台辦發言人指出，在台灣高校仍正常開學情況下，不準許陸生返校顯然不合理，台灣政策讓8300多名在台註冊就讀的大陸學生權益受損。

對此，邱垂正在當時回應稱，相關做法是有益於疫情仍相當嚴峻，基於防疫考量。他稱，台灣已提供安心就學輔導措施，且各校也有遠距教學服務。4月7日，中國大陸教育部相關負責人重申，此舉嚴重損害了在台灣高校就讀大陸學生的正當權益，敦促台灣當局立即改變針對陸生的不合理限制，不應片面強調防疫而罔顧陸生返校就學權利。在陸生無法返校或延期返校的情況下，台灣有關高校應當重視陸生學雜費及住宿費減免，提升網課開課數量和質量等方面的訴求，採取補救措施，合理解決陸生就學和生活面臨的實際問題。