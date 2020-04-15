應對危機 安倍：考慮向本國民眾每人追加發放10萬日元

日本首相安倍晉三在當地時間周三上午與公明黨黨首山口那津男會談時表示，將考慮向本國民眾每人發放10萬日元（約合人民幣6590元）現金。

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據日本放送協會（NHK）的報道，在二人的會談中，山口提出，鑒於新冠疫情擴大，政府應對所有本國民眾每人發放10萬日元現金。對此，安倍表示，“將朝着這個方向進行討論。”在會談後，山口對媒體稱，“政府在公布緊急事態宣言後，對社會、經濟等造成了很大影響，我根據這一情況督促安倍首相做出(發放現金的)決斷，(我認為他)積極地接受了我的建議。”報道指，如果自公兩黨能夠達成一致，向每位國民追加發放10萬日元現金這一方案有望被寫入日本第二輪經濟對策。

針對疫情所帶來罕見的經濟危機及對普通民眾生活所造成的深刻影響，現已有包括美國、加拿大、德國和法國等國政府相繼出台了直接向全國公民或一線防疫人員，及指定低收入群體、海外留學生等派發現今的支持方式。國際貨幣基金組織（IMF）在14日發表的《世界經濟展望報告》中說，基於全球多數國家疫情在今年第二季度達到峰值並在下半年消退的基準情景假設，日本經濟2020年將萎縮5.2%。而這則與不少日本經濟學家的預測基本一致。

大和綜研經濟調查部日前發布報告指，如果日本的緊急狀態實施到5月底，疫情在6月份能儘早得到抑制，2020年日本實際國內生產總值（GDP）或下降4.5%；若疫情拖到年底，今年日本經濟降幅則可能擴大至7.6%，日本經濟遭受的打擊也將超過2008年金融危機。