香港法律界選委：呼籲中央尊重《基本法》對司法獨立所作出的莊嚴承諾

香港全體法律界特首選委4月15日發表聯合聲明提出，就3名資深法官近日接受路透社訪問時稱，香港的司法獨立正受到北京領導層攻擊的事件表示深切關注和憂慮，並呼籲中央尊重《基本法》對司法獨立所作出的莊嚴承諾，避免作出或說出任何可能會被視作干預或削弱香港司法獨立的事情。

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聲明指出，留意到路透社有關香港法官擔心司法獨立受威脅的報道，聯署選委表示深切關注及憂慮，指司法獨立屬法治核心要素及香港社會的重要基石，受《基本法》憲制保障。聲明列舉《基本法》的其他條文也同樣反映對司法獨立的保障，例如第88條制定了任命法官的機制，第92條強調須根據司法和專業才能選用法官，以及第89條規定了法官只有在特定情況下才可被免職。

聲明認為，中央政府的自我剋制是成功落實一國兩制的重要基礎，包括國務院港澳辦及中聯辦在內的中央政府各部門，試圖干預香港本地事務的行為，例如為影響法庭判決而評論，均可能違犯《基本法》第22條。該條款內容包括，“中央人民政府所屬各部門、各省、自治區、直轄市均不得干預香港特別行政區根據本法自行管理的事務；中央各部門、各省、自治區、直轄市在香港特別行政區設立的一切機構及其人員均須遵守香港特別行政區的法律”等內容。

這一聲明由全體30名香港法律界特首選委聯署，包括大律師公會主席戴啟思、資深大律師陳景生及港大法律學院首席講師張達明等。依據2017年香港特區選舉委員會畫分，代表當地法律界從業人士的30名法律界選委隸屬該委員會第二屆別，委員會總1200名選委。

路透社在周二引述了3名香港匿名資深法官的話說，香港的司法獨立正受到來自北京領導層的攻擊，他們認為這是自1997年主權移交以來對法治的最大威脅，作為香港自由基石的司法獨立，正在為生存而戰。該報道提到，受訪的3名香港法官表示，擔心北京會在法官人選上作出干預。其中一位受訪法官亦稱，擔心北京失去耐性，嘗試找出收緊的方法，如果過程中出現干預，可能會引發法官辭職。

受訪的3名法官指出，他們憂慮北京會更加頻密地釋法，潛在地侵蝕香港的法院。有法官表示，憂慮新一代的法官未能頂住壓力。報導還引述與香港終審法院首席法官馬道立接近的人士稱，有中國大陸法官及官員定期向馬道立宣傳北京的愛國議程，並強調司法機構捍衛中國主權和國家安全的重要性。一名認識馬道立的人士稱，馬道立面對不理解香港三權分立、司法獨立真正價值的黨政官僚，已感到疲累，這批中共官員視法治是維護“一黨專政”的工具。

同樣就這一報導內容，馬道立15日發聲明並回應稱，自2010年擔任終院首席法官以來，終院首席法官從未在任何時間遇到或感受到內地機關以任何形式就香港司法獨立，包括委任法官的事宜，作出干預。他同時強調，司法獨立受《基本法》保障，是香港法治的重要一環。

另據《明報》報導，港大法律學院教授、名譽資深大律師陳文敏對此分析指，有否真正干預和是否感受到干預是兩回事。他說，內地機構過去不只一次對香港法庭“指指點點”，如在宣誓案前已作出人大釋法，企圖影響判決；近日國務院港澳辦和中聯辦亦對香港司法機構的案件作出評論，“這不只是關注，而是干預”。陳文敏認為，可能馬道立不覺得有干預，但肯定司法界感覺到，“當有實質干預時已經太遲，令人不相信法庭是獨立判決”甚至令司法制度崩潰，因為涉及信心問題。