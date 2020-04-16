武漢街頭驚現威脅方方大字報：要求“削髮為尼或以死謝罪”

綜合各方消息顯示，武漢市內近日出現了一則公開威脅作家方方的大字報，指她“乾著嚴重傷害構陷國家的事情”，還要她交出所有財產，且削髮為尼或以死謝罪，否則將以“中華民族的古樸俠義方式”對她進行“文攻武伐”。

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根據網友查證比對，這張題為“告方方書”的大字報張貼在武漢市中心的武昌區大東門一帶。而大東門距武昌起義舊址、黃鶴樓、蛇山、首義公園等人多地帶十分接近。這篇大字報用略帶潦草的字樣寫道，“吃人血饅頭方方，吃在新中國，長在紅旗下，享受着種種國家體制內優好的福利和待遇，卻乾著嚴重傷害構陷國家的事情”。大字報稱，“不用方方妳問我是誰，我知道自己是誰，我只是一介鄉下農人《昨天還在農田裡播種花生》。儘管如此，但是這不能妨礙我來武漢，以流浪的方式，對方方你進行憎恨和憤怒的表達和討伐”。

這張大字報最後寫道，“我強烈的要求方方把自己的全部財產，毫無保留地拿出來還給國家，然後削髮為尼或者以死的方式向國人悔錯謝罪，否則，我個人將會以中華民族那種古樸的俠義方式，對方方你進行文攻武伐”。對此，方方在當地時間15日晚通過微博寫道，“昨天出現的。如果他寫的是‘民主自由’或是‘官員公布財產’，他多半昨晚已在派出所了。但他針對和威脅的對象是我，這跟網民罵我一樣，他和他們都不需要付出代價。警方也不會介意他是否對一個公民構成人生威脅。這也是我對此世道抱以期待的同時，又有着更多悲哀的原因。”

自方方在武漢暴發疫情之後開始撰寫“方方日記”，並逐漸引髮網民巨大關注以來，對她個人的批評和支持兩邊對立一直存在。反對者中，激進分子對她個人通過網絡等渠道進行人身攻擊。今年3月中旬，一篇題為“一位高中生給‘方方阿姨’的信”的網文刷遍微信朋友圈，方方本人隨後也給這名自稱“高中生”的文章作者回信。另有好事者以“一位高中生給‘方方阿姨’的信”為模板，撰寫了“一位高中生寫給‘杜甫叔叔’的信”的仿文進行惡搞和回應。

中央社的相關報道指出，在這一大字報事件發生後，不少網友對方方表達支持。有網友表示，“這種素質，不意外，方方加油”；更有人說，“這樣的人越多，中國就越難有希望”；但也有人認為，“方方，你敢說你都在理（有理）嗎”，“匹夫有責，至少他（寫大字報者）做到了”。另有網友強調，若有問題可以告到武昌區法院去“聲張正義”，而不是通過這“違法行為”；也有人呼籲武漢官方重視此事，“絕對不能打開這個潘朵拉盒子”。與此同時，若搜索“方方大字報”字眼則在新浪微博遭到屏蔽。此外，隨着“方方日記”英文版和德文版將在年內得到出版的消息得以公布，在微博和微信等社交平台上支持和反對的聲音同樣在延續。

對此，方方16日下午在微博轉發題為“現在看來，方方日記，更應該早點在海外出版，越早越好”的他人網文。文章寫道，“相比較而言，那些企圖遮掩疫情嚴重性真實性，生怕方方日記被翻譯成外文出版，並將其上升到所謂給西方攻擊我們送武器的說法的人，還是那句話，這種人不是蠢，就是壞，更多的是壞。”文章稱，“他們只是缺乏常識和獨立思考能力。如果還年輕，這也是一個成長過程。”

據悉，方方本名汪芳，祖籍江西省彭澤縣，生於江蘇省南京市，成長於湖北省武漢市，中國當代女作家，曾任湖北省作家協會主席。1955年出生的她此前曾於2016年發表過長篇小說《軟埋》一書，這部小說講述了一位在土改中失去慘痛記憶的老婦人的故事引發廣泛關注。早年間，她曾於1982年發表了小說處女座《大篷車上》等小說和散文書籍。自武漢當地新冠肺炎疫情於今年1月20日被官媒公開後，自25日開始，身在武漢的作家方方以日記的方式，記錄“封城”後她在這座城市的所見所聞、所思所感，直到3月25日停止，共計60篇。