中國駐俄羅斯大使：有國人闖關回國輸入病毒令人不齒

中國駐俄羅斯大使張漢暉4月17日晚與在俄羅斯的華僑華商代表進行了在線交流。他在溝通中指出，新冠肺炎疫情完全結束前，中俄之間陸路口岸的旅客檢查功能絕不會再開啟。他還痛斥此前有些國人闖關回國，造成病毒輸入，並稱“這種做法令人不齒！”

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圍繞中俄兩國目前的通關問題，張漢暉介紹指，第一、在疫情完全結束之前，中俄陸路口岸的旅檢功能絕不會再開啟，什麼時候疫情完全結束了，什麼時候旅檢功能再開啟。他續稱，第二、滯留在遠東的中國公民要在當地接受隔離，同時也要安排好自己的生活，準備生活到疫情結束。希望造謠者放棄僥倖心理，不要再造這種謠言。張漢暉口中的謠言指的是，近日有傳言稱，兩國邊界的“綏芬河口岸將恢復通關”。另據俄羅斯方面最新通報的17日數據顯示，在過去的一天中，俄羅斯境內新增確診患者超過4千人（4070），繼續刷新單日新增確診人數紀錄。至此，俄羅斯累計確診病例突破3萬人（32008），新增41例死亡後累計達到273人。俄總統普京還在當天就國內醫療設施建設和醫療資源配置，與政府成員和地方官員進行探討時表示，目前俄羅斯全境新冠肺炎疫情拐點尚未到來，新冠病毒在境內傳播風險仍然很高。

張漢暉指出，隨着全球新冠肺炎疫情的暴發，主要是在歐洲暴發之後，俄羅斯疫情防控局勢逐漸緊張，“現在俄羅斯的疫情不僅僅是洶湧，而是有點兇險。”他介紹稱，截至目前，全俄累計確診病例32008例，其中莫斯科市18105例，累計死亡病例273例。“我個人判斷，這個數字在未來還會急劇上升，主要是因為檢測面還沒有鋪開，如果檢測面鋪開，可能會有更多確診病例。” 張漢暉說，歐洲疫情迅速暴發是俄羅斯始料未及的，這給俄羅斯的疫情防控帶來了很大的內憂外患。在針對在俄留學生是否可以回國的問題上，張漢暉表示，當前情況下，最安全的方式就是在居所隔離，不要出去，有問題、有困難，找使領館幫忙。他說，“我們會通過商會、學生會、學聯等一切組織給你們提供幫助，使領館這方面說到做到。” 張漢暉續稱，目前，使領館已經給留學生髮出了第一批的健康包，第二批還在路上。

在溝通當中，張漢暉還特意提到了，有個別中國人通過某種途徑闖關回到國內，造成病毒輸入，道義上是要受到譴責的。張漢暉強調，這些人為了逃脫責任，聲稱是“俄羅斯不讓我們待了”。他說，“這種做法令人不齒！吃着中俄合作的飯，砸了中俄關係的鍋，是沒有道德底線的。”此外，針對近日引髮網民關注的俄當局要驅逐150萬中國人的傳言，張漢暉再次出面否認。他稱，據駐俄使館統計，目前在俄羅斯境內所有的中國人加在一起都不足15萬，哪來的150萬？“這個謠造得太離譜了！”