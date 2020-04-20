扮警察隨機殺人 加拿大現惡性槍擊事件

加拿大當局周日發生一名持槍者於12小時內在諾瓦斯科細亞省殺害10餘人，其中包括一名女警槍擊事件，這是加拿大30年來最惡劣的肆意謀殺案。據皇家加拿大騎警(RCMP)稱，51歲的Gabriel Wortman將他的車偽裝成巡邏警車的樣子，在新斯科舍省多處地點開槍射擊。槍手最後或已經被真警擊斃。

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據路透社報道，加拿大發生30年來最惡劣肆意槍擊案，一槍手扮警察連殺10餘人。

據加拿大當局周日公布，一名持槍者於12小時內在諾瓦斯科細亞省（Nova Scotia）殺害10餘人，其中包括一名女警，這是加拿大30年來最惡劣的肆意謀殺案。皇家加拿大騎警(RCMP)稱，51歲的Gabriel Wortman將他的車偽裝成巡邏警車的樣子，在新斯科舍省多處地點開槍射擊。當局稱他們仍在試圖確定最終死亡人數。據警方還表示，Wortman已經死亡，但不能確認CTV有關他是被RCMP槍殺的報道。

“今天對新斯科舍省來說是毀滅性的一天，將會被銘記很多年，”新斯科舍省RCMP指揮官Lee Bergerman告訴記者。被殺害的女警是一位RCMP軍官。

該事件似乎是加拿大近些年最嚴重的同類案件。1989年12月蒙特利爾一持槍者殺害15名婦女，2018年4月多倫多一男子駕駛貨車故意衝撞人群導致10人死亡。

路透社說，在加拿大，肆意槍擊事件相對較罕見，該國的槍支管製法律要比美國嚴格。

據法新社說，加拿大警方指出，位於東南岸的諾瓦斯科細亞省，一名51歲槍手在一夜之間開槍殺害至少10人，其中包括一名警員。經過數小時的搜捕後，兇嫌被發現已經死亡。

加拿大警方發言人威勒（Chris Weather）在記者會上表示：「我們沒有最終數據，但死亡數超過10 人。幾乎可以肯定會超過10人。」據威勒提到：「針對犯嫌的搜捕在今晨結束。犯嫌被發現時，我可以確認他已經死亡。」

法新社消息沒有提及槍犯是否是被警方擊斃。