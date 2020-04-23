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抗擊新冠疫情: 德國全面推行口罩強制令

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德國一些商店開門，最早的顧客在排隊。2022年4月20日Les premiers clients depuis l'ouverture de certains magasins en Allemagne, le 20 avril 2020.
德國一些商店開門，最早的顧客在排隊。2022年4月20日Les premiers clients depuis l'ouverture de certains magasins en Allemagne, le 20 avril 2020. REUTERS/Ralph Orlowski
作者： 柏林特約記者 丹蘭

為抗擊新冠疫情，德國普遍引進口罩強制令。德國抗擊新冠病毒的疫苗也開始進入臨床試驗。

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據德國廣播電台報道，自下周起，德國所有聯邦州都將實行口罩強制令。薩克森州是第一個引進口罩強制令的聯邦州，於上周五開始實行。現在，其他各州紛紛跟進。周三，不來梅成為最後一個跟進的聯邦州。由此，德國全國各地最晚自下周起，都將實行佩戴口罩義務。在大部分聯邦州，人們購物和乘公交車時，都必須戴口罩。但柏林和勃蘭登堡州略微寬鬆一些，只要求在乘公交車時必須戴口罩。交通部長朔爾建議人們在乘坐火車和飛機時，也佩戴口罩。

與此同時，德國啟動了對新冠病毒疫苗的臨床試驗。主管疫苗研究工作的保羅埃里希研究所（PEI）首次批准了抗擊新冠病毒疫苗的臨床試驗。該機構在周三舉行的新聞發布會上宣布，位於美因茨的Biontech公司獲准就疫苗試劑進行臨床試驗。四月底，研究項目就會上馬。該公司表示，首先將會在大約200名志願者身上進行四種可能的疫苗的接種試驗。這一試驗需三到五個月。第二步則將在數千名志願者身上進行疫苗接種試驗。試驗研究工作將持續到2021年。

保羅埃里希研究所表示：“在人體上進行疫苗臨床試驗，是我們在為德國民眾乃至更多人群提供預防新冠病毒（Covid-19）的安全有效疫苗的道路上至關重要的裡程碑”。

根據研發類製藥企業聯合會發布的數據，全球至少有80個新冠疫苗研發項目正在進行之中。中國和美國已有四種疫苗進入了臨床試驗階段。

根據柏林羅伯特科赫研究所周三公布的數據，德國已確診的相關病毒患者共有145694人，新增2237人，病亡人數增加到4879人。痊癒人數逼近10萬人，現為99400人。德國病亡率偏低已引起多方驚訝。《新蘇黎世報》為此稱德國是個奇蹟國家。

 

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