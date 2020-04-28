荷蘭駐台機構改名 中國駐荷使館要求澄清 提出嚴正交涉

自台北方面消息，荷蘭貿易暨投資辦事處代表紀維德(Guy Wittich)4月27日宣布，這一荷蘭駐台機構改名為“荷蘭在台辦事處”。對此，中國駐荷蘭大使館28日回應稱，中方對此表示嚴重關切，即與荷蘭外交部聯繫，要求荷方作出澄清，並向對方提出嚴正交涉。

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據中央社報道，紀維德就荷蘭駐台機構改名一事形容指，“少一點、多很多”。而就這一事件，中國駐荷蘭使館除向荷方提出嚴正交涉外，使館方還強調，台灣問題涉及中方核心利益，堅持“一個中國”原則是發展中荷關係的政治基礎。中方敦促荷方切實恪守堅持一個中國原則的承諾，妥善處理涉台問題，以實際行動維護中荷關係健康穩定發展。

據公開資料顯示，荷蘭與中華民國從1913至1950年曾存有官方外交關係。1950年雙方斷交後，大使館隨即關閉。直至1970年代後，於對方境內設立代表機構。今年隨着新冠疫情持續蔓延全球之際，台灣日前曾捐贈荷蘭60萬隻口罩，荷蘭外交官員亦曾回函表示感謝，並肯定台灣成功控制疫情，也將學習相關經驗。據悉，荷蘭在台辦事處27日於臉書發文指，適逢當天是荷蘭國王節慶祝，雖然全球疫情嚴峻，仍專程空運來台3999朵荷蘭國花鬱金香，向台灣第一線醫護人員表達誠摯謝意。

當地時間27日晚7時，紀維德在荷蘭貿易暨投資辦事處臉書粉絲團發表短片宣布，辦事處業務在過去幾年擴展許多新領域，因此即日起將過去名稱“荷蘭貿易暨投資辦事處”（Netherlands Trade & Investment Office）簡化為“荷蘭在台辦事處”（Netherlands Office Taipei），省略“貿易暨投資”，並說“少一點、多很多”。

同樣在疫情歐洲國家緊缺醫療物資的背景下，荷蘭衛生部日前介紹指，已經召回60萬片中國大陸進口並送到醫護人員手上的口罩，因為這些口罩的品質被指未達標準。就這一事件，中國商務部外貿司一級巡視員江帆曾於月初回應稱，這種說法不是事實的全貌，有些完全歸咎於中國產品質量不過關，實際上有多方面原因，比如中外產品質量標準不同、使用習慣存在差異，甚至使用者操作不當也可能引發質量疑問。