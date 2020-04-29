新冠危機：德國國民生產總值今年將下跌6.3%

新冠危機將給德國經濟帶來沉重打擊。政府預測，2020年國民生產總值將下跌6.3%。企業和經濟聯合會要求政府快速鬆動防疫管控

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據德國電視一台報道，德國政府預測，新冠危機將給世界和德國經濟帶來嚴重損害。德國經濟部長阿爾特邁爾周三在柏林推出政府春季預測，預計新冠疫情將導致德國經濟大衰退，其損害將超過2008/2009年的金融危機。德國經濟在繁榮增長了十年後，今年將出現大轉折，國民生產總值今年將下跌6.3%。出口預計將下降11%以上。進口方面，由於採取了持續的援助措施，下滑相對較小，為8%。第二季度的經濟估計下滑最嚴重。之後將開始復蘇。2021年，國民生產總值將增長5.2%。到2022年初，德國經濟才能恢復到新冠疫情前的水平。

經濟蕭條也將打擊勞工市場。失業率將由危機前的約5%上升到5.8%。37萬人將失去工作。受到損害特別嚴重的是餐飲和賓館業，貿易和企業服務。阿爾特邁爾表示，德國將逐步鬆動管控，但各行各業不可能一下子就高速運轉起來。

德國經濟界滿懷憂慮並焦躁不安。德國工業聯合會表示，這是聯邦德國自成立以來遭遇的最嚴重經濟蕭條，該聯合會要求儘快通過刺激經濟計畫讓工業生產重又回到高水平。

多個經濟聯合會致信總理府，警告政府下周如果繼續推延鬆動防疫管控，將帶來不良後果。經濟生活必須自五月四日後重又被激活。

阿爾特邁爾表示，政府將推出四步方案讓經濟重新起步。

根據柏林羅伯特科赫研究所周三公布的數據，新冠病毒在德國帶來的病亡人數增加到6115人。已確診的受感染者達157641人，一天內新增1304人。感染率下降到0.75。也就是說，1個新患者目前感染0.75 人。