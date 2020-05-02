德國總理默克爾呼籲就研製新冠疫苗和藥品進行國際合作。德國逐步鬆動防疫管控。但經濟界進一步向默克爾施壓，要求儘快鬆動管控，恢復生產。

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默克爾在其每周視頻上，呼籲人們在研製新冠藥品和疫苗方面進行國際合作。在5月4日歐盟會議即將到來之前，她表示：“為研製新冠疫苗，今天估計還缺乏80億歐元。”德國將投入一個很明顯的財政數字。但具體將投入多少，她沒有說明。

據德國廣播電台報道，德國各州進一步鬆動防疫管控。薩安州和薩爾州現決定放寬交際限制。自周一起，薩安州允許五人一起出門。他們可以來自不同家庭。此前，不是一個家庭的人，頂多可以兩人在外面會面。另外，店鋪超過800平米的商店，在滿足一定條件下，可以重新開門營業。按摩，修腳，美甲沙龍也都可以開門接待客人。對養老院、療養院的訪問禁令也被取消。從5月8日起，在一定條件下，可以重新使用兒童遊樂場。

薩爾州也於周六齣台了放寬防疫管控的一系列規定。人們出門不再需要適當的理由。頂多兩家人可以舉行聚會。 大商店周一允許重新開門營業。到月底，將研製一套方案，讓餐飲業重又開始營業。學生必須在暑假前複課。薩爾州州長漢斯還呼籲進行跨界合作，更好地應對未來的病毒大流行。

本周四，聯邦和州政府在視頻會議上決定，在遵守衛生和保持距離規定的情況下，進一步放寬防疫管控，其中包括重新開放兒童遊樂場、博物館、展覽、動物園、植物園並允許宗教聚會等。具體步驟由各州自己決定。

就防疫管控措施，默克爾和各州州長承受着越來越大的壓力。近日來，德國出現多個反對管控限制的示威遊行活動。據慕尼黑《水星報》報道，工業界現在甚至向默克爾下了最後通牒，要求儘快並穩妥地恢復工業生產。德國工業聯合會主席坎普夫要求最遲在5月6日前制定逐步放寬限制的政治計畫，因為交際禁令給德國工業帶來了億萬歐元的損失。而5月6日也正是默克爾將就針對旅遊業、餐飲業以及學校和幼兒園的防疫管控措施進行討論和調整的日子。

德國新冠病毒新感染人數仍在繼續下降。根據柏林羅勃特科赫研究所周六公布的數據，德國一天內出現的新患者下跌到1000人以下，為945人。新病毒引發的病亡人數總計6575人。已確診的受感染者共計161703人。痊癒人數達129000人。