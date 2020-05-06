美華裔科學家在新冠病毒研究將發生“重大發現”時於家中被槍殺

綜合多方消息顯示，當地時間5月2日下午，美國賓夕法尼亞州一名華裔醫學研究人員被發現在家中遭槍殺遇害，其生前所供職的匹茲堡大學通過聲明表示，遇害時受害者對新冠病毒的研究工作即將取得“重大發現”。

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據美國有線電視新聞網（CNN）報道顯示，現年37歲的劉兵（Liu Bing音譯）是匹茲堡大學醫學院的助理教授，5月2日被人發現，劉兵教授在賓州羅斯鎮（Ross Township）的家中遇害，頭部、頸部、胸部和軀體都有槍傷，劉兵死亡消息也在隨後獲得匹茲堡大學證實。負責該案的調查人員表示，一名未被公布身份的男子是殺害劉兵的兇手，而該男子被指在槍殺劉兵後從他的家中離開，並回到其停在100碼外的車中自殺身亡。當地警方相信，兇手和受害人之間互相認識，辦案的科赫普警探（Detective Sgt.Brian Kohlhepp）強調，“沒有任何證據顯示劉兵的被害跟他是華裔有關”。

事發後，匹茲堡大學發表了一篇聲明並證實了劉兵的死訊。聲明寫道，“（我們）對劉兵悲慘的死亡而感到深深的傷痛，他（在生前）是一名多產的研究者，在匹茲堡大學的同事們也仰慕他。校方向劉的家人、朋友和同事在這一艱難時刻致以最深刻的同情”。劉兵生前在匹茲堡大學計算機和生物系統系的同事並發表聲明寫道，“劉兵在解構新冠病毒感染的細胞機制及併發症的細胞基礎研究方面，即將取得重大發現。我們將努力完成他的研究，以對他的傑出科學表現致敬。”

另據《匹茲堡郵報》報道顯示，兇手被指是一名叫顧浩（Gu Hao音譯）的46歲男子。警方對兩人的具體關係和兇手作案動機未予透露。據悉，劉兵被殺時，他的聯排別墅的前後露台門都打開了。槍擊案發生時，他的妻子不在家。這對夫妻沒有孩子，他的父母都住在中國，劉兵是獨子。此外，匹茲堡大學的校刊《大學時報》5日刊登了題為“匹大哀悼被槍殺致死的醫學院研究教授劉兵”的文章。文章寫道：“羅斯警方正在調查涉嫌殺害匹大教授後自殺的案件。該教授一直在從事與COVID-19疫情有關的項目。”

文章介紹稱，現年37歲的劉兵系匹大醫學院計算與系統生物系的研究助理教授，“一位傑出的研究員，他贏得了該領域許多同事的讚賞，並為科學做出了獨特的貢獻。”劉兵被指畢業於新加坡國立大學，獲得計算機科學學士學位和博士學位，此後在卡耐基梅隆大學計算機科學系做博士後研究，2014年開始在匹茲堡大學工作。他在SARS-CoV-2感染的細胞機制以及併發症的細胞基礎方面取得非常重要的發現。劉兵所在的系也在網站對其逝世表示哀悼，並在悼詞中對其學術成果予以極高的評價。

悼詞寫道，“劉兵博士是一位傑出的研究員，贏得了該領域許多同事的尊重和讚賞，並為科學做出了獨特的貢獻。他的專業領域是生物系統動力學的計算建模和分析。他開發了高性能計算技術和先進的機器學習方法，用於建模複雜細胞相互作用的時間演化，貝葉斯網絡模型和方法以及統計模型檢查和敏感性分析”。據悉，劉兵是一位多產的研究員。在他的職業生涯中，他與他人合著了30多篇著作，其中2020年發表4篇，包括一本書。他在巴哈爾實驗室（Bahar Lab）中扮演着關鍵角色，並且是實驗室的系統生物學研究負責人。近年來，他在《自然化學》《輻射研究》《科學報道》《科學信號》《國際分子科學雜誌》和《藥理學前沿》雜誌上發表了多篇文章。

相關報道注意到，匹茨堡大學醫學院上個月曾經在國際醫學期刊《柳葉刀》發表論文稱，已經研發出一支新冠肺炎候選疫苗，初步動物實驗證實能產生足夠抗體，希望在幾個月後能啟動臨床試驗。