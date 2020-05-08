Coronavirus – 巴西處於經濟崩潰邊緣

巴西經濟部長發出警告，為因應冠狀病毒疫情迅速蔓延所實施的封城措施，及其對生產帶來的混亂將在一個月內，不僅造成經濟崩潰，還有社會解體。

廣告 繼續瀏覽後續

據本台法廣RFI周五(2020年5月8日)的法文報道，巴西經濟部長周四發出的這一預警是嚴肅的，當時巴西總統就在其身邊。巴西總統還再次重申，他反對封城。而巴西最高司法當局則准許各地省長和市長自行決定是否強制採取封城措施。

Le président brésilien Jair Bolsonaro aux côtés de son ministre de l'Économie masqué Paulo Guedes. Les deux hommes ont rendu visite au président de la Cour suprême le 7 mai à Brasilia, et alerté sur le risque d'effondrement économique du pays. © REUTERS/Adriano Machado 路透社

巴西總統在沒有事先日程安排的情況下，臨時走訪了最高法院院長，並做出如下表示：我們應該保護生命，但有一個問題更加讓人感到擔憂…，那是失業問題，經濟停頓。

一場加劇社會不公的流行病

國際貨幣基金組織認為，巴西的經濟尚未從2015年與2016年的歷史性衰退中恢復。受疫情影響，國民生產總值今年存在收縮5，3%的風險。巴西已是拉美地區Covid-19疫情最嚴重的國家

巴西Covid-19感染曲線發展節奏令人感到十分擔憂。自周五截止，已有14萬多個確診病例，9千6百人病亡。對此數據，科學界認為，遠被低估了。

聖保羅和里約這兩座大城市已成為了兩大主要發病地，另有許多地方的醫院急診病房都已滿員。此外，有着1100萬居民的貧民窟情況更是令人不堪，最弱勢群體的死亡率尤其的高。

中國：疫情後的武漢 高中生回校複課

口罩外交？中國首批抗疫物資抵海地