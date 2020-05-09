不敵新冠病毒衝擊，美國118年彭尼（JCPenney）連鎖百貨公司一周內申請破產

彭尼百貨(J.C. Penney)將在一周內申請破產保護，並關閉旗下約850家商店中的四分之一，成為繼高檔百貨尼曼馬可斯(Nieman Marcus)宣布申請破產保護後，在新冠病毒衝擊下又一個申請破產的大型百貨連鎖公司。

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總部設於德州的彭尼百貨公司已有118年歷史，擁有8萬5000名員工，目前該公司正與債權人商討“債務人融資貸款”，以進行破產重組，貸款額可能達4至5億元。

申請破產的日子取決於公司無法從債權人那裡爭取到時間。截至5月7日為止，彭尼公司有1700萬元債務到期未償還，12日就算違約拖欠；之前於4月15日到期未還的1200萬元債款30天寬限期也將於5月15日屆滿。

消息人士說，彭尼百貨正討論在擺脫破產保護後分拆為兩家獨立公司，其中之一擁有部分房地產，並成為另一家專營零售業務的房東，而債權人將控制企業，藉以寬恕債務。

彭尼百貨目前雖有足夠現金應付未來幾個月，仍面臨6月份到期的1億500萬元債務和大約3億元的年度利息支出，2023年將有超過20億元債務到期。

彭尼1902年在懷俄明州開設第一家商店，118年來走過1930年代經濟大蕭條，走過2008年金融海嘯，21世紀初備受電子商務挑戰，最終在新冠病毒衝擊下宣告破產。