九成航班停飛每天虧損四億元，美國航空業寒風凜冽但最冷日子還未到來

美國航空業受新冠病毒疫情重創，九成航班停飛每天虧損四億元，但更寒冷的日子可能還未到來。波音公司執行長斷言，不久一家重要的航空公司極有可能倒閉。

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在新冠疫情凜冽寒風吹襲下，美國各大航空公司大幅削減航班，每班國內線平均只有23名乘客，每日虧損3億5000萬元到4億元，這些開銷包括薪資、租賃和維修費。財務虧損的達美航空(Delta)表示13日再退出10座機場營運。

新冠疫情使得經濟與社會活動減少，乘客擔心感染病毒而少搭甚至不搭機，造成機位販售不足。“美國航空協會”(A4A)表示，新冠疫情蔓以來，美國民航運輸暴跌94%，達美航空6215架飛機其中一半停在機場或沙漠中的臨時停機坪。

1月才宣布連續47年獲利的西南航空(Southwest Airlines)預料，到6月前平均每日損失3000萬元到3500萬元。美國航空(AA)曾是負債最多的航空公司，該公司預期到6月底前日虧5000萬元；聯合航空(UA)歷經多年獲利，已做好整年沒有旅客收益的準備。

為讓虧損止血，航空公司大砍開銷，關閉數十個機場貴賓室，撤廣告和科技預算，並延後整修機艙。航空公司已經遊說成功並取得大筆聯邦補助，但半數資金用來負擔員工薪資，9月就會耗盡；預料國會眾院會允許航空公司接受另一波紓困，但航空業目前必須單獨抗戰。

美國國家廣播公司（NBC）知名晨間電視節目“今日”（Today）主播賈斯禮（Savannah Guthrie）問波音公司（Boeing Co.）執行長卡洪（David Calhoun），美國不久是否會有航空公司倒閉，卡洪說：“極有可能。”他說：“你知道9月交通量不會恢復到100%的水準，就連25%都沒有，或許年底前能接近50%。”