雪上加霜：墨西哥疫情期間酒廠關閉上百人喝混充假酒而死

法新社墨西哥報道：該國當局說，疫情期間一般大眾的啤酒和烈酒短缺，至少讓121名墨西哥人因喝下摻雜其他物質的混充酒而死。

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墨西哥受疫情影響，生產烈酒和啤酒的工廠關閉，啤酒庫存一個月內即告耗盡，部分地區的啤酒價格甚至因此翻倍。許多墨西哥人沒酒可喝。專門製造假酒的幫派試圖利用酒廠關閉缺乏替代選擇的機會大撈一筆，墨西哥聯邦保護衛生風險委員會人員告訴法新社：他們通常是組織非常完善的黑手黨，一些人可以躲過當局的監控。

墨西哥上百人近幾周喝混充酒而死，第一起案例出現在哈里斯科州（Jalisco），發生時間4月底，幾乎就是政府宣布衛生緊急狀態的整整一個月後。

在墨西哥普艾布拉省（Puebla）的53名死者中，許多人與喝下一種摻有甲醇的非法假酒有關，一些人提供或試圖販售甲醇而非乙醇，甲醇通常用於燃料、溶劑以及防凍劑。這種酒就算沒有喝下致命量，也可能造成失明與肝臟損傷。

另外，還有23人參加一場聚會後死亡。市長表示，他們喝的甘蔗酒摻入了其他物質。有死者家人表示，他的父親喝下混雜白蘭地和墨西哥山楂的tejon酒後發抖癱軟中毒而死。有商店賣這種假酒，你可以買回家。但過去當地從沒發生過這種事情。