四川美院學生製作“武統台灣”圖片引台灣網民嗆聲

自稱是中國四川美術學院軍迷社社長的學生日前在微博發表了一組題為《武力統一》的系列“奪島照片”，並稱是“表達對台獨勢力所不齒而創作”。這組照片隨後引發兩岸網民的關注。

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據新加坡《聯合早報》報道，微博用戶“野生灰熊”5月21日發文，發表四川美術學院軍迷社專題外拍的18張照片，並命題為《武力統一》。該微博用戶並附文說明指，“這是我們川美學生為表達對台獨勢力所不齒而創作的專題創作，從作品發布即日起，社團放棄持有此作品的版權，作品將以公共版權形式向社會發布，授權各位朋友，免費使用，轉載，上傳個人社交賬號，和商業行為的權力，僅限此次作品。”

報導指，照片經過後制處理，模擬解放軍登島後爆發激烈巷戰、攻陷tw總統府及台軍方營區，並模擬解放軍接受投降等場景。對此，微博下面有不少中國大陸網民留言叫好點贊，另一方面，該組照片在被台灣臉書賬號“台海軍情員”轉載後，島內網友則紛紛回嗆“作品名稱：意淫”、“不知道為啥，我看了這種反而不會生氣，只會覺得可笑而已”、“且慢！解放軍用美國黑鷹直升機攻台？”等。

相關作品經台灣媒體報道後，“野生灰熊”賬號24日發文回應稱，“我們這就是一個民間小社團的主題外拍，和軍隊和校方都沒有關係，這咋還上台灣電視了呢咋這麼敏感呢～創作自由言論自由啊，搞台獨搞分裂還怕武力介入的么，誰敏感誰改變。”