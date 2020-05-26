美官員提中國被報竊取美國新冠疫苗信息 華春瑩：美國只有250年歷史

中國外交部發言人華春瑩5月25日通過推特，就美總統國安事務助理羅伯特·奧布萊恩（Robert C. O'Brien）日前在受訪時提到，有報道指中方正在竊取美國新冠疫苗研究和療法信息的說法作出回應。華春瑩談道，“記住，中國有5000年的歷史，而美國的歷史不到250年。”

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奧布萊恩24日在接受美國哥倫比亞廣播公司（CBS）專訪時被主持人問到了，“如果中國比美國更早研發出新冠肺炎疫苗，它是否將會向美國大眾開放？”對此，奧布萊恩則回答稱，“聽好了，我認為我們將率先研發出新冠疫苗。現在，有一個機會，這也得到了報道，中方正在通過間諜手段試圖得到我們對疫苗和療法的研究和技術。”他並談到中國在過去有着長期竊取美國知識產權和技術的歷史。

對此，華春瑩稍後在推特上轉發了相關報道截圖，並評論稱，“聽一些美國官員談論疫苗的故事，真是有意思。如果有人有比我的東西更好，那一定是從我這裡偷走的，這是正常的邏輯嗎？記住，中國有5000年的歷史，而美國的歷史不到250年。”此前，美國聯邦調查局和國土安全部曾發出警告，稱為了快速研發新冠病毒疫苗和治療手段，中國最尖端的黑客和間諜正在竊取美國的研究成果。這一說法則遭到了中國外交部另一位發言人趙立堅等北京官員的否認。

“美方的說法毫無根據。事實上，中方在研發新冠病毒疫苗方面取得了重大進展。”趙立堅在25日的中國外交部例行記者會上回答說，中國支持各國就新冠肺炎疫情加強信息分享，交流防控有益經驗和做法，開展疫苗藥物研發等領域國際合作。