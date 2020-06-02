奧巴馬評美國時局：和平示威參與投票才是改變正途

針對近日由美國明尼蘇達州非裔男子喬治·弗洛伊德（George Floyd）被捕時，遭警察暴力致死所引發的大規模示威和騷亂事件，美國前總統奧巴馬在6月1日通過社會媒體網站“Medium”發表長文。他對少部分人的暴力行為加以譴責，並讚揚和平示威者通過向 宣講問題和投票尋求實際的改變。

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奧巴馬此前曾於5月31日表態稱， “最近一周，我看到了年輕人的積極行動，這讓我充滿希望。但如果今後我們能夠將正當的憤怒轉化為和平、充分、持續和有效的行動，那麼這一刻可以成為我們國家實現最高理想的漫長旅程中的一個真正的轉折點。”面對當下尚未平息的民怨和暴力事件，這位美國歷史上第一位非裔總統發表了題為“怎樣使這一時刻成為帶來實際改變轉折點”的文章。奧巴馬在文章中寫道，在這場波及美國全國數百萬人為弗洛伊德之死發生的運動當中，不少人都提出了怎樣帶來實際改變的問題。他認為儘管還是將會由新一代的活動人士最終尋找出適合他們時代的戰略方案，但他認為通過回顧過去的經驗還是有些基本的教訓可值得借鑒。

奧巴馬提出，在近來美國全境一系列的抗議活動代表了一個真切和合法地對過去數十年來，未能進行警察執法慣例和刑事司法體系改革的不滿。他指出，絕大多數示威活動的參與者以和平、勇敢、負責任和激勵人心的方式示威。他表示，這些人則因得到大眾地支持和尊敬，而不是譴責。他並舉例指出，在密西根州弗林特等地的警察曾主動與示威者一起遊行，表達支持示威者訴求而不是出現警民對抗的事例。

與此同時，奧巴馬也強調，一小部分人卻選擇不同形式的暴力，無論是出於真切的憤怒還是投機，但他們都將無辜的人置於危險之中。他談到，這些人破壞的街區不少都是本身就缺乏公共服務和投資的地方。奧巴馬稱，在電視上看到一個非裔老婦人在採訪時流着淚說，她家附近唯一的便利店遭到完全破壞。奧巴馬認為，如果歷史可起到任何的指南作用，這一被破壞的商店將會在幾年之後才能重新回來。他說，“我們不要為暴力找借口，將其合理化，或參與其中”。他續稱，“如果我們希望刑事司法體系和美國社會在一個更為高尚的道德法律下運營，我們則必須動手親手制定這一律法”。

奧巴馬提到，聽到有人暗示，美國的刑事司法系統中種族偏見地反覆出現證明，只有採取抗議和直接行動才能帶來改變，而參與投票和選舉政治是浪費時間。對此，他回應稱，“我完全同意；抗議的目的是提高公眾意識，關注不公正現象，並使當權者感到不適。”他說，“實際上，在整個美國歷史上，往往是出於對抗議和公民抗命的回應，政治制度才關注到被邊緣化的社群。”他並強調，“但最終，必須將抱負轉化為具體的法律和常態化制度，而在民主制國家中，只有當我們選出能夠響應我們要求的政府官員時，方可發生。”

奧巴馬在文章中告誡不滿的民眾，雖然從聯邦角度上擁有一個意識到美國社會中的種族主義問題，並願意為此付出改變的總統、國會、司法部和聯邦司法機構非常重要，但要改革警察部門和刑事司法體系最為重要的是在州一級和地方上的民選官員。他說，這些人包括擁有任命警察局長權利的市長和縣長等。他指出，而這些都是通過民選產生的地方官員。他表示，地方選舉卻往往得不到重視，特別是年輕人的參與。奧巴馬寫道，“所以底線是，如果我們想帶來實際的改變，那麼不應該在示威和政治中作二選一；我們應該兩個都去做。我們必須讓更多的人意識到問題，同時我們必須組織起來通過投票以確保選舉出那些將推行改革的候選人們 ”。他指出，當民眾對刑事司法體系和警察改革的要求越明確，政客們就越難在示威平息後光說不練，任由現狀繼續存在下去。