香港民調：66%受訪市民指中國處理六四事件不當

今年是1989年中國六四事件31 周年，香港民意研究所最新發表了六四事件周年調查。該研究所5月中以電話訪問了1001名香港市民，了解他們對六四事件評價、中國人權狀況回顧及展望、中國民主及經濟發展，以及對支聯會的評價。

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據調查顯示，52% 被訪市民認為當年北京學生的做法正確，20% 則認為錯誤。66%受訪者認為中國政府當年處理事件手法不當，近6 成人支持平反六四，數字與過往數年相若。就中國的人權狀況方面，43% 受訪者認為中國現時的人權狀況較 1989 年時惡劣，較去年調查升一成；44% 估計三年後中國的人權狀況將較現時更差，比去年調查增加了7 個百分點，是 1993 年開始這調查以來新高。

調查亦問及港人在中國民主及經濟發展的角色，超過一半受訪者認為香港人有責任推動中國的民主發展，但數字較去年大減一成，認為港人無責任推動中國民主發展，則增加 8 百分點至 36%；認為港人有責任推動中國經濟發展者同樣大減 14 個百分點，至 45%，與認為沒有責任者相若。香港支聯會自1990 年開始每年舉辦六四晚會，今年首度因港府疫情“限聚令”被禁，調查發現市民對支聯會最新評分是 47.5 分，比去年跌 2.7 分；43%人認為不應該解散支聯會，比去年減少一成，24% 被訪市民認為應該解散支聯會。

《立場新聞》的報道指，香港巿民主流意見繼續認為中國政府當年處理不當、同情北京學生及支持平反六四，而認為中國現時人權狀況較 1989 年差、估計三年後中國人權會比現時更差的比率，都是有紀錄以來最高，認為港人有責任推動中國民主及經濟發展的受訪者亦大幅減少。對此，時事評論員劉銳紹指出，民調研究反映36%受訪者認為，香港人沒有責任推動中國民主發展，反映現時市民對內地的感受，疏離感越來越強。此外，香港民研及其前身港大民研已連續 28 年進行六四相關調查；但民研今次表示，今年進行的六四事件周年調查可能是最後一次，來年會否繼續，要視乎公眾是否支持。