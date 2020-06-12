新冠肺炎死者家屬狀告湖北、武漢政府隱瞞疫情 索賠200萬

自湖北武漢暴發新冠肺炎疫情在今年1月被世人得知以來，病毒仍在全球各地繼續蔓延。據悉，作為中國疫情死難者家屬之一，武漢市民張海的父親早前在醫院感染新冠肺炎不幸離世。他日前決定起訴湖北省政府、武漢市政府、武漢市中部戰區總醫院，要求賠償約200萬人民幣。

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據民間權益組織“民生觀察”6月11日發布的消息顯示，當天上午11點，張海將四份起訴狀通過郵政快遞寄往武漢市中級人民法院。據悉，他的父親是解放軍老兵，於2020年1月15日在深圳意外骨折。為能夠報銷醫藥費，他便把父親驅車送回武漢在武漢市中部戰區總醫院接受手術。張海稱，他父親此後在醫院期間感染新冠肺炎並於不久後病逝。他認為，其父染病與醫院沒有妥善提供防疫保護有關。張海提出，“若不是政府及其下屬職能部門衛健委故意向公眾隱瞞疫情真實訊息，釋放假訊息”，他根本不會在武漢封城前帶着父親進入疫情正在蔓延的武漢，另讓他不解的是，醫院在收治其父親之前，已經在收治新冠肺炎病人了，但在收治他父親時也沒向告知這些信息，讓其父親做好自我防護。

據悉，張海的父親因新冠肺炎在當地時間2月1日17點28分去世。他此後也一直通過微博為其父討說法，希望政府和醫院能夠聽到他的呼聲，主動為隱瞞疫情行為而道歉、賠償。隨後深圳和武漢兩地政府曾派人上門勸張海撤訴。但張海表示，“我要吿訴他們，我追責的決心是很堅強的，我一定要追責到底”。對此，協助張海的公益人士楊占青指出，法院不太可能立案。張海所求助的民間機構，新冠肺炎索賠法律顧問團則介紹指，自3月初成立以來，有20多人諮詢，但只有張海堅持起訴。機構稱，目前這些家屬大部分在和社區街道或受害者生前所在的單位交涉，他們很多人不相信司法公正，只希望通過協商能拿到一部分撫恤金和喪葬費。

另有報道顯示，2020年4月15日，湖北宜昌市公務員譚軍曾公開起訴湖北省政府隱瞞疫情，成為中國因疫情公開起訴官方的第一人。