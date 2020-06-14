Coronavirus – 葡萄牙里斯本疫情再起

葡萄牙首都里斯本的Covid-19疫情捲土重來。當局決定有針對性地實施小規模的封閉措施。

廣告 繼續瀏覽後續

據本台法廣RFI記者發自里斯本的法文報道，自6月10日葡萄牙國慶節至今天6月14日午夜，市政府實施限制出行。6月13日Saint-Antoine城市節期間，里斯本民眾不得不呆在家中。而往常，他們會走上街頭，在外唱歌 ˎ 跳舞和品嘗煎沙丁魚美味；城市節前夜當地民眾則會組織大規模的遊行；城市節當天，條件較差的民眾則會在城市守護神的庇護下，舉行集體婚禮。

今年由於冠狀病毒疫情，上述一切都取消了。酒吧和餐館都更早關門。花飾和奏鳴都遭禁止。千名治安人員負責遵守禁令。

當局擔憂

葡萄牙當局並不真的想要承認他們的不安。里斯本和塔霍河谷未能與其它地方一起進入全國解封的第三階段。葡萄牙現在每天平均有300個新的感染病例，這是啟動衛生警戒的門檻。醫院已經開始行動。在經歷了明顯的改善後，住院者人數再次略有攀升。大部分新確診病例，有80%至90%是在里斯本地區。聚集性病例出現在工廠 ˎ 倉庫和建築公司。

自五月初解封起，日常作息時間的活動迅速恢復，最常見的就是在擁擠的公共運輸，無法遵守好保持社交距離的規則。葡萄牙衛生部成立了一個特別辦公室，負責里斯本，當局把希望寄託於擴大檢測。

其它 / Coronavirus – 中國日增57個確診病例