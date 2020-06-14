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Coronavirus/歐洲/葡萄牙

Coronavirus – 葡萄牙里斯本疫情再起

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葡萄牙首都里斯本和塔霍河谷未能與其它地方一起進入全國解封的第三階段。 Coronavirus au Portugal - la troisième phase du déconfinement du pays a d’ailleurs été décalée pour Lisbonne et la vallée du Tage.
葡萄牙首都里斯本和塔霍河谷未能與其它地方一起進入全國解封的第三階段。 Coronavirus au Portugal - la troisième phase du déconfinement du pays a d’ailleurs été décalée pour Lisbonne et la vallée du Tage. © PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP 法新社 - 葡萄牙首都里斯本和塔霍河谷未能與其它地方一起進入全國解封的第三階段。
作者： 尼古拉

葡萄牙首都里斯本的Covid-19疫情捲土重來。當局決定有針對性地實施小規模的封閉措施。

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據本台法廣RFI記者發自里斯本的法文報道，自6月10日葡萄牙國慶節至今天6月14日午夜，市政府實施限制出行。6月13日Saint-Antoine城市節期間，里斯本民眾不得不呆在家中。而往常，他們會走上街頭，在外唱歌 ˎ 跳舞和品嘗煎沙丁魚美味；城市節前夜當地民眾則會組織大規模的遊行；城市節當天，條件較差的民眾則會在城市守護神的庇護下，舉行集體婚禮。

今年由於冠狀病毒疫情，上述一切都取消了。酒吧和餐館都更早關門。花飾和奏鳴都遭禁止。千名治安人員負責遵守禁令。

當局擔憂

葡萄牙當局並不真的想要承認他們的不安。里斯本和塔霍河谷未能與其它地方一起進入全國解封的第三階段。葡萄牙現在每天平均有300個新的感染病例，這是啟動衛生警戒的門檻。醫院已經開始行動。在經歷了明顯的改善後，住院者人數再次略有攀升。大部分新確診病例，有80%至90%是在里斯本地區。聚集性病例出現在工廠 ˎ 倉庫和建築公司。

自五月初解封起，日常作息時間的活動迅速恢復，最常見的就是在擁擠的公共運輸，無法遵守好保持社交距離的規則。葡萄牙衛生部成立了一個特別辦公室，負責里斯本，當局把希望寄託於擴大檢測。

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