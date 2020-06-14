Coronavirus – 美國德州在疫情中解封

在休斯敦的一間酒吧里 攝於 2020年5月22日 Dans un bar de Houston en pleine pandémie de Covid-19, le 22 mai 2020.

美國現有超二百萬個確診病例，死亡人數超過11萬5千。在佛羅里達 ˎ加利福尼亞還有德克薩斯等多個州，疫情仍在發展。德州的疫情曾一度略有好轉，如今感染人數則再度攀升。

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據本台法廣RFI法語記者今天2020年6月14號星期天發自休斯敦的報道，自6月9日以來，美國德州衛生當局注意到每日新增感染者人數在攀升。州長認為，當前的增幅是由於監獄裡的檢測數量成倍提高。他提醒，兩天前，德州的檢測量達到一個峰值。這是因監獄裡的檢測復陽，而檢測在很早以前就已做了。

五月中以來，德州分階段實施解封措施，然而感染人數並沒有下降。以6月12日周五為例，餐館可以開放其內部接待能力的75%，市游泳池則獲准開放其接待能力的一半。然而，由於室外溫度超過34度，游泳池人滿為患。

鼓勵戴口罩 但不是必須

地方衛生主管佩爾斯博士認為，疫情再起是重新開放經濟的結果。人們外出，互動增加，加上有人不戴口罩。戴口罩受到鼓勵，但絕對不是強制要求，所以有人選擇不戴。

自周四起，San Antonio出現了第二波疫情。市政府已請求州長重新考慮其不強制要求戴口罩的決定，但沒有結果。

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