男子駕車撞擊中國駐阿根廷大使館 無人員傷亡

自布宜諾斯艾利斯方面消息，當地時間6月22日晚間，中國駐阿根廷大使館的大門遭到一名當地男子駕車衝撞，但並未撞入使館內。肇事男子已被阿根廷警方逮捕。

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阿根廷媒體《側影報》引述來自當地警方的信源表示，肇事的阿根廷男子今年24歲。事發時，他駕駛着一輛深灰色的豐田卡羅拉轎車，試圖衝進中國駐阿使館。目擊者稱，這輛卡羅拉在第一次撞擊大門之後又倒車，然後進行了第二次撞擊。當地媒體刊發的現場照片顯示，這輛男子所駕駛的汽車車頭出現了較嚴重的破損和變形，撞擊力道還使汽車內的安全氣囊彈開。中國使館的大門雖遭到了衝擊，但並未被撞開或撞倒。

中使館在隨後發給路透社的聲明中稱，雖然事故嚴重損害了使館財產，但沒有人員受傷。聲明指，“阿根廷警方迅速前往使館大樓，目前正在調查涉事男子的身份和動機。”報道還提到，阿根廷警方目前已將大使館前街道封鎖。法新社援引現場目擊者的話稱，肇事男子曾一度高喊他的車上存有爆炸物品，但警方的爆破專家則並未找到任何易爆物。

此外，消息指，該男子在開車撞向中國大使館前曾要求入內受到接待，在被拒絕後，他便開車撞向了使館的大門。當地警方就這一事件的調查還包括鑒定該男子之前是否有過精神病史。