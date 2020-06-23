鳳凰衛視旗下電台在美國被停播

美國聯邦通信委員會（FCC）6月22日駁回了鳳凰衛視的一個子電台向南加利福尼亞州播放中文節目的申請，委員會稱電台可以重新提出申請，但相關廣播活動須在48小時內停止。

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美國聯邦通信委員會在當天宣布，終止鳳凰衛視旗下，總部設於洛杉磯、並在墨西哥註冊的普通話台《鳳凰優悅廣播電台》（URadio AM 690）使用西班牙語電台 XEWW-AM 廣播，命令電台 48 小時內停止放送，因為電台並未申報所屬公司擁有中國政府背景。

相關聲明指出，“申請被駁回是因為各方未能在其申請中列入一名關鍵參與者——鳳凰廣播電台（Phoenix Radio）”，鳳凰廣播電台的股東中有兩家由中國政府控股的實體。美國聯邦通信委員會並表示，“（如果）沒有審查其作為申請人的角色，FCC不能評估擬議的服務”, “具體來說，申請中的廣播節目是在一個由鳳凰廣播電台使用、擁有和維護的演播室中創建和製作的”。

該機構指出，如果修訂後的申請中包括了鳳凰廣播，委員會將“根據適用法律對其進行審查”。據悉，鳳凰廣播電台於 2018 年成立並啟播，廣播範圍覆蓋整個大洛杉磯地區。對此，美國會共和黨籍參議員克魯茲評價稱，鳳凰電台是鳳凰衛視旗下的一個公司，而“鳳凰衛視是中國共產黨的傀儡，在美國各地播放宣傳節目”。

克魯茲指出，“今天的決定向世界傳遞了一個重要信息，那就是美國不會允許中國利用FCC的漏洞，通過我們的電波進行宣傳。更重要的是，這個決定是對抗中國共產黨努力控制美國人的所見所聞和最終想法的關鍵一步。”

北京方面，中國外交部發言人華春瑩曾在4月3日對此類聲音回應指，“僅僅因為中國記者來自中國共產黨領導的社會主義國家就對他們進行種種限制和刁難非常不公，也沒任何道理可言。”這是她在當時對，美國國務院發表聲明批評中國官方新聞機構在世界範圍內為中國共產黨做宣傳，控制中國人民並影響世界輿論的回應。