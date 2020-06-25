Coronavirus – 中東巴以地區再起疫情

以色列在最近三個多星期以來，Covid-19疫情出現突起。每天的確診病例數量由五月底時的不到20，飆升至6月23日周二超過450。巴勒斯坦地區也出現了類似情況，一天里有近180個確診病例。 巴以雙方當局都已重新開始實施封城措施。

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據本台法廣RFI常駐中東法語記者 6月25日周四的報道，上周六，巴勒斯坦地區公布的數字首次出現增長，政府首腦隨即使用了“危險”一詞來形容當前勢態。為了遏制增長，當局宣布封鎖新發病例集中的希伯來省（Hébron），只有物資可以出入。

巴勒斯坦政府首腦呼籲限制以色列和巴勒斯坦之間的人口流動，不論是因公，或是因私。然而，控制着關卡的以色列，儘管確診人數連續三周以來持續增長，卻對重新限制流動態度遲疑，擔憂影響經濟。

最終，周二晚，在出現了最近兩個月里，24小時中最多新確診病例後，以色列當局宣布封鎖兩處出現新疫情的城市。埃爾阿德（Elad）是封城，提比里亞（Tibériade）則是封鎖部分街區。以色列衛生部長明確表示，無意再次封鎖全境，但封城措施有可能會波及其它城鎮。當局有意重新使用手機定位手段，追蹤遭病毒感染者的活動路徑。

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