Covid-19:美國德州餐館酒吧再度關門

美國在最近三天里有1萬7千個新的確診病例， 德州(Texas)重審其解封政策，餐館和酒吧首當其衝。

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據本台法廣RFI記者周六（2020年6月27日）發自休斯敦（Houston）報道，一個多月前開門迎客的美國德克薩斯州(或得克薩斯州)酒吧已於昨天周五中午被迫再度關門。對此，當地Lucky Dog的業主Bryan認為，這是可以預見的到的：“民眾不聽指示。他們叫嚷和抱怨，但如果他們遵規守矩，酒吧就不會被關閉。酒吧關門錯在店主，因為他們不守規矩，我告訴人們，你們的哭訴沒有用，如果你們服從指示，我們就不會落到這一步，大家都OK。”

先前報道：Coronavirus – 美國德州在疫情中解封

Texas德州州長在其最近幾次表態中，重申目前受此影響的主要是那些歲數不過30，經常出入酒吧和夜店的年輕人。就餐館而言，戴口罩也是相對的。州長下令恢復解封前的狀態，只能接待50%的顧客。管理包括休斯敦在內，哈里斯縣的負責人想要更進一步，把公共危險層級提升至“嚴重”，“紅色”。她指出，這是一種讓人擔憂的情形，請大家呆在家中。

面對酒吧關門，推特上的許多顧客都是宿命論者，但大多數人認為，退回從前，錯在州長。

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