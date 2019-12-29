中國封鎖美國書籍進口 評論憂交流受阻擴理解鴻溝

美中分別是全球最大和次大的出版市場，但美國《紐約時報》指出，中美貿易戰火已漫延書市，購入中國數千本美國書籍版權的中國書商，近年因未能取得出版批文而擱置不少出版計畫，被攔下的數以百計書籍，種類不論是否小說，題材不限政治，甚至愛情歷史書亦不能倖免。美國圖書的審批幾乎停頓，不單令美國書商失去中國這個龐大市場，美國筆會總幹事羅素姍(Suzanne Nossel)更憂慮，中美在理解和溝通上已有鴻溝，減少信息流通將令情況更堪憂。

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該報27日一篇名為《貿易戰醞釀時 中國封鎖美國書籍》(China Blocks American Books as Trade War Simmers)的報道指出，中國書商怕被追究而不願公開書單，但該報檢視今年計畫出版的書單後推斷，大量暢銷書和學術書籍都未能在中國出版發行，當中包括網上甚受中國青年歡迎的哈佛大學教授桑德爾(Michael J. Sandel)所著的《公共哲學 – 政治道德隨筆》、「中國通」傅高義所著的《中國與日本：面對歷史》、《婚姻的歷史：愛如何征服婚姻》（Marriage, A History：How Love Conquered Marriage）及美國小說《上帝的孩子》（Child of God）等。

中國書商過去喜歡購買美國書籍版權，因為美國是中國利潤最高的圖書來源之一，在2017年，中國出版商便買下超過六千本美國書籍的版權，占外文書籍的三分之一；但隨着當局的審批幾乎停頓而又原因不明，有出版商編輯形容，出版美國書籍現已變成高風險業務，出版商肯定會轉移側重點，減少甚至不購買美國圖書在華銷售的版權。

亦有書商向《紐時》指出，遲遲不發批文的情況在中美本月達成貿易協議後稍為改善，但不知何時又會在未來的鬥爭中被波及，因為自從中共總書記習近平上台後，中國聲言要減少外媒影響，會減少批出數量，以便讓路予國內的書籍、電影和電視節目。

為避開上述限制，有編輯甚至會要求美國作者改變印在書頁上的國籍，部分作者願意，部分則拒不接受。

《紐時》訪問數間出版公司的員工更表示，由於書籍遲遲未獲批文，個別公司已經停止十多本等待審批書籍的編輯和翻譯工作；即使過關，審批時間亦由過往的兩星期延長至三個月；令員工生活大受影響，有人表示，若真的太困難，惟有轉業。

甚受政治影響的中國出版業，在減少美國書籍出版的同時，其他國家的書籍出版增多，該報引述業界人士稱，由於中國欲與日本改善關係，日文書籍今年的審批非常容易。