香港在達沃斯努力改善自己的金融形象

香港特首林鄭月娥本周在達沃斯努力改善香港的金融形象 ，她表示：“香港將重振！”。在經歷了數個月的危機之後，香港經濟陷入衰退，現在又面臨著新冠狀病毒危機。

廣告 繼續瀏覽後續

雖然新病毒在中國大陸已經感染了800多人，但在香港公布的病毒攜帶者只有2人。林鄭表示“從過去的學到了東西”。也就是說，從17年前爆發的薩斯疫情中去了經，當時疫情在香港造成299人死亡。她保證：香港有一定之規，有足夠的資源。她還承諾每天都會對疫情的發展進行更新。

本周在瑞士達沃斯，聚集了世界精英的經濟論壇上，林女士堅稱香港仍是“一個很棒的金融中心”。此次，她率領了由香港老闆和政治高層為主的代表團，在達沃斯這一滑雪聖地進行緊張的公關宣傳。

在上周日的宣傳晚會活動上，港交所主席史美倫就表示：“香港對所有業務開放（...），擁有亞洲最大的資本市場，是流動性最強，最多樣化的資本市場。”

法新社指出：前英國殖民地在1997年回歸中國大陸，但是享有很大的自治權。自2019年6月以來，香港爆發大規模的示威活動，示威活動經常獲得數百萬支持民主的市民參加，再加上中美貿易戰的影響，這一切對香港的旅遊業和消費造成了嚴重壓力，導致香港經濟陷入衰退，去年第三季度的生產總值下降2.9％。