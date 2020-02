美國懸疑小說女王瑪麗·海金斯·克拉克去世

美國懸疑小說大師瑪麗·海金斯·克拉克(Mary Higgins Clark)周五1月31日在佛羅里達州去世,享年92歲。她的出版商Simon&Schuster周六在推特發布訃告說,我們以深深的悲傷,向“懸疑女王”說再見。她在親人陪伴下平靜離世。

瑪麗·海金斯·克拉克從1956年開始寫廣播劇本。1969年發表第一部長篇美國總統華盛頓傳記小說《Aspire to the Heavens》未獲成功。她隨後改變方向,發揮推理懸疑特長,寫出第二本《孩子們去哪兒了》(Where Are the Children),一炮而紅,被改編成電影,從此走向懸疑驚悚之路。

她一生著有40來部書,其中不少被搬上銀幕。她也是紐約時報的暢銷書作者。她的作品在美國銷售量上億,在法國銷售超兩千萬。她的《狐狸之夜》1977年獲法國推理文學大獎。

瑪麗·海金斯·克拉克1927年12月24日出生在紐約一個愛爾蘭移民家庭,10歲喪父,母親艱難撫養她和兩個兄弟。她6歲開始寫詩,15歲進入紐約福特漢姆大學,5年後拿到哲學系畢業文憑。

瑪麗·海金斯·克拉克1949年嫁給沃倫-克拉克(Warren F. Clark),有5名子女。其夫在1964年死於心臟病。32年後的1996年,她嫁給喬治-康納西內 (John J. Conheeney)。 她的兒媳瑪麗·珍·卡拉克(Mary Jane Clark)也是美國當代推理小說作家。