首屆上海-巴黎雙城青少年生態文明藝術展活動在巴黎舉行

2020年1月30日下午，在具有350年歷史的法國巴黎天文台J-F.·丹尼斯會堂，舉行了“宇宙中的生命與大地 首屆上海-巴黎雙城青少年藝術展”及交流活動，本次活動包括三項內容：2019年“墨韻少年”第三屆水墨藝術大賽獲獎作品展及頒獎，法國藝術家與天文學家談藝術，墨韻少年與法國藝術家共同創作“從上海到巴黎 描繪地球”水墨作品。

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參展小藝術家有何鴻穎、陳子悅、潘熙佳、戴珥、呂昳瑋、劉奕清、劉其珺、姚思琪、肖欣桐、郭耀遠、姜夢涵、胥可，共13位。中國藝術界熟悉的法國知名畫家方索（François Bossière）一直是“墨韻少年”的藝術顧問，這次也應邀展出了自己的作品。他們的書法、山水、花鳥及水彩作品有趣生動，小藝術家的年齡在8歲到16歲，但卻不乏古意禪意，優雅遼闊。頗為老道雄勁！法國東道主中有天文台的科學家、著名藝術家、人文學者及各界人士和藝術學院的大學生。在他們的眼裡墨韻少年的水墨作品體現了中國恢弘古老的自然觀，“天人合一”的宇宙視野正是今天建構生態文明所需的精神資源。我們的星球，人類的家園。

2019年“墨韻少年”第三屆水墨藝術大賽獲獎作品展 @於碩提供

下午2點鐘，本次藝術交流活動的學術顧問、人類學家於碩教授宣布儀式開始，巴黎天文台青少年科普項目負責人、天文學家Alain Doressoundiram代表東道主致辭，他很動情地說：“這是我第一次近距離地接觸中國小朋友並觀看水墨藝術作品，展覽交流活動能夠在巴黎天文台舉行，這是我們的榮幸。巴黎天文台興建於1667年，從一開始天文學就和藝術有着血脈相連的關係，你們會看到在這個古老的天文台園林中，建有10個藝術家工作室。我們非常重視與中國小藝術家的這次交流活動，希望這是今後長期交流的開端，他特別感謝本次展覽策展人、上海覺塵文化傳播有限公司負責人趙夢女士，她是“墨韻少年”的創意者和耕耘者。

世界著名天文學家布吉樂（Jean-Louis Bougeret）做了《巴黎天文台、路易十四與康熙大帝》的簡明生動的講座，他總結說：“帝王稍閃即逝，宗教依然多元，但科學和藝術交流從那時起源遠流長，成為我們共有的精神資源。”方索（François Bossière）做了《中國與歐洲的超文化藝術》的簡短演示，他直接用中文和法文雙語演講，使得中國客人感到“鄉音”的親切，他將達芬奇的作品背景放大，聽眾吃驚地發現竟然酷似宋明山水！他將洛可可藝術、印象派、德國表現主義與當代中國藝術實踐做了比較，其中的精神共性令中法雙方參會人耳目一新。

法國國際生態文明大學創始人、80歲的社會學家Francine Depras 向“墨韻少年”的代表戴珥佩戴桂冠，因為執着於生態文明的理想，這頂桂冠是於碩博士從鄉下的園子里折桂樹枝親手製成。老社會學家還替自己11歲的外孫安東寧向中國小夥伴贈送了一套他最喜愛的《棉花糖家族》連環畫。由於周四法國孩子們必須上學，無法到場，小安東寧請外祖母宣讀了她的親筆贈言：“親愛的“墨韻少年”，我愉快地將《棉花糖家族》(Barbapapa)故事集轉贈給你們，這些故事我讀過無數遍。希望你們喜歡，並把這些故事講給你們在中國的小夥伴。 安東寧·德普拉”

法國國際生態文明大學校長陳彥博士介紹了創建國際生態文明大學的意義，指出小藝術家的繪畫是生態文明的精神實踐，他也藉此機會向參與國際生態文明基金建設的兩位留法的中國女青年頒發了貢獻獎。

天文學記者Paola Antolin播放了《天文與藝術》的視頻，這是她與布吉樂（Jean-Louis Bougeret）和其他天文學家、音樂家合作製作的紀錄片，結合本次展覽主題，她為中外來賓介紹了去年夏天百萬巴黎人觀看星空的活動，講述了宇宙、藝術與人類未來之間的關係。

東道主法國天文台安排了一個小時的參觀，資料館將路易十四和康熙、乾隆年間的一些珍貴資料特別拿出來向來賓展示，其中有奠定了中國現代天文學的耶穌會士科學家湯若望、南懷仁的畫像原作。

世界上第一個現代天文館巨大的望遠鏡令人驚嘆!巴黎零度子午線刻在350年前的老建築的3樓地面上，沿着它從窗口望出去，城市的正北通道直接延伸，遠方是聖心大教堂。長達300年之久，這裡的天文學家是法國的報時人。

世界上第一個現代天文館巨大的望遠鏡 @作者提供

參觀之後，畫家方索指導，與墨韻少年戴珥、王耔和法國藝術學院大學生西琳（Céline Wang）一起創作完成了“從上到巴黎 描繪地球”的水墨作品。

此次交流展活動由上海覺塵文化、巴黎天文台（Observatoire de Paris）、法國國際生態文明大學（CiCe）、中歐社會論壇（FCE）、布列塔尼雷恩大學磐鵬生物研究所(Station biologique de Paimpont)、里昂商學院中國俱樂部（Emlyon）共同組織策畫。在地球進入 “人新世”（Anthropocene）的嚴峻紀年中，中國和整個世界正在經歷的特級疫情向我們敲響了生死存亡的警鐘。在驚恐焦慮中，人類必須正視改變現有生存習慣及治理體系的必要性和急迫性。為此要從青少年開始，培育生物圈和諧共生的生命意識，了解宇宙和地球的歷史，以“自然中的人”取代“人與自然”的二元分離，通過藝術實踐和感染力，提升“生態文明”精神，推動科學-藝術-人文知識連結的新型教育模式，在培育“生態人”的境界中“扶植傑出少年藝術家”，帶動另一種生存方式。