韓片《寄生蟲》獲奧斯卡最佳電影獎 非英語片頭一次

第92屆奧斯卡金像獎2月9日揭曉，舉行頒獎儀式。韓國電影《寄生蟲》獲奧斯卡最佳電影獎，成為史上首部獲得奧斯卡這個最高獎項的非英語片，標誌着韓國電影實力超越歐美。

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韓國導演奉俊昊執導的電影《寄生蟲》在第92屆奧斯卡電影節獲最佳電影獎，打破奧斯卡存在90年來的歷史記錄，成為首獲此的非英語電影。《寄生蟲》同時還獲得奧斯卡最佳國際電影獎（原最佳外語片獎），最佳導演、最佳原創劇本獎。

《寄生蟲》去年5月在法國戛納電影節獲得金棕櫚獎。法新社說，韓國導演奉俊昊和他的《寄生蟲》從此成為好萊塢傳奇。法國古典音樂台評論認為，《寄生蟲》是去年的最佳電影，它顯示亞洲電影力道強勁，超過歐美電影。

本屆奧斯卡的影帝是《小醜》的扮演者華金·菲尼克斯；影後桂冠被《朱迪》女主角蕾妮·齊薇格摘走。

最佳女配角授予《婚姻故事》中的女律師扮演者勞拉·鄧恩。最佳男配角由布拉德·皮特憑藉《好萊塢往事》獲得。

最佳改編劇本獎授予《喬喬的異想世界》，最佳動畫長片獎給了《玩具總動員4》；美國前總統奧巴馬擔任製片，講述中國人在美國開工廠的《美國工廠》，獲得本屆奧斯卡最佳紀錄片獎。