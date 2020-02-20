“複製-粘貼”的發明人走了 享年74歲

在電腦上工作，大家都會用“複製、粘貼、剪下”等指令，但很少人知道這些指令的發明者是拉里-泰斯勒（Larry-Tesler）。這位美國電腦先驅，喬布斯的老搭檔，2月17日辭世，享年74歲。矽谷計算機歷史博物館今天發推文表示哀悼。

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法新社2月19日發自舊金山的報道說，泰斯勒曾經任職的全錄公司（Xerox）在推特上寫道：“剪下、複製、粘貼、尋找、取代等指令的發明人泰斯勒是全錄公司的前研究人員。你們之所以能夠更輕鬆的工作，要歸功於泰斯勒的革命性創意構想…請和我們一起追悼和讚頌他。



拉里-泰斯勒1945年4月24日出生於紐約布朗克斯區（Bronx），畢業於斯坦福大學（Stanford University），精通“人機互動”研究領域，並將他的技術應用在亞馬遜（Amazon）、蘋果（Apple）、雅虎（Yahoo）與全錄公司的帕羅奧多研究中心公司（Palo Alto Research Center, PARC）。



矽谷計算機歷史博物館（Computer History Museum）今天在推特上寫道：泰斯勒創造了“剪下、複製、粘貼”的構想，他懷着“電腦應該讓每個人都可以使用”的反文化願景，結合電腦科學訓練，發明了這些指令。



泰斯勒發明的這些指令在1983年併入Lisa電腦軟件；在1984年併入當年問世的第一代蘋果機（Macintosh），並在蘋果的推廣下，在全世界普及。



泰斯勒在1980年代為蘋果工作，他是已故蘋果共同創辦人喬布斯（Steve Jobs）從“全錄公司”挖走的人才。



他在蘋果任職17年，升到首席科學家，之後他設立一家教育新創公司，並在亞馬遜與雅虎研究使用者的經驗技術（user-experience technology）。

