法中兩地最新研究：羥氯喹治療新冠肺炎無顯著效果

抗瘧疾藥物羥氯喹可能對治療新冠病毒肺炎有效一度吸引學界和輿論廣泛關注。但最新公布的兩項分別在法國和中國進行的實驗結果顯示，該藥物對治療新冠病毒肺炎並無顯著療效。

廣告 繼續瀏覽後續

15日公布的這兩項研究結果分別來自在法國和中國展開的實驗。結果顯示，羥氯喹對治療新冠病毒肺炎，無論是重症患者，還是輕症患者都沒有顯著效果。

由法國科研人員完成的這份研究顯示，使用此前主要用於治療瘧疾或類風濕性關節炎的藥物羥氯喹，並不能顯著降低因新冠病毒肺炎住院治療的患者進入重症搶救或死亡的幾率。

有中國科研人員完成的研究則顯示，因新冠病毒肺炎住院的輕症患者使用該藥物後，體內病毒消退速度並不比其它常規用藥更快，但副作用更大。

這兩項研究結果均在綜合醫學期刊《英國醫學雜誌》BMJ上發表。該雜誌為此發表公報指出，從總體來看，這兩項研究結果都不支持使用羥氯喹作為新冠病毒肺炎患者的常用治療藥物。

具體而言， 法國巴黎地區多家醫院研究團隊進行的實驗涉及181名因新冠病毒肺炎入院、並需要吸氧的患者。其中84名患者在入院初期就開始每天使用羥氯喹。但這組患者的病情發展與其它97名患者的情況沒有顯著區別。使用羥氯喹但仍然在入院21天後轉入搶救病房的患者比例為76%，在沒有使用該藥的97名病人中，這一比例為75%。入院21天時間點，兩組患者的死亡率分別為89%和91%。研究報告得出的結論是，羥氯喹在一些小規模的研究中對治療新冠肺炎顯示積極療效，引起全球廣泛關注，但本項研究不支持對需要吸氧的住院患者使用該藥物。

中國團隊的研究涉及150名因輕度或中度新冠病毒肺炎入院治療的患者，其中一半病人使用羥氯喹治療。四周療程之後， 兩組病人病毒消退情況並無改變。而使用羥氯喹的患者中，30%的人出現副作用，而未使用該藥的患者中，出現副作用的比例只有9%

羥氯喹主要用於治療自身免疫性疾病。此前法國馬賽病毒專家拉烏勒曾主張對新冠病毒肺炎初期使用該藥，並同時使用抗菌素。

美國總統特朗普也曾多次推薦使用該藥，治療新冠肺炎患者。但該藥的療效在學界一直爭議紛紛。近期，多項研究對其療效提出質疑，多個國家衛生部門也都提醒警惕該藥的副作用。