美中貿易談判前景難料對股市造成衝擊

路透社報道說，亞洲股市周三創下一周最大跌幅，因美國與中國的貿易與對外政策爭議擴大，並且沒有即將結束爭端的跡象，令全球經濟增長承壓。台灣股市周三收跌逾1%，再度失守11000點整數大關；日經225指數下跌131.40點或0.61%，收21456.38點。

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有分析師表示，受美國費城半導體指數重挫衝擊，加上接下來美中將進行貿易談判等不確定因素，全球股市大多走跌，台股今天雖收挫逾1%，但殺盤力道不算太強，因市場資金充沛、趨勢依舊偏多，短線續呈高檔震蕩走勢。

據媒體報導美國與中國的緊張局勢升溫，讓市場對於本週稍晚美中貿易談判的期待有所減弱，華爾街股市昨天重挫後，東京股市今天應聲走跌。歐洲股市昨天也全線下跌。英國富時指數跌幅達0.76%，德國、法國、意大利、瑞士、荷蘭等歐洲國家的股指跌幅都在1%以上。

路透社報道說，中國股市周三扳回跌幅，終場收高，銀行及地產股跳升，但在中美經貿高級別磋商舉行之前，投資人態度審慎。在各板塊當中，房地產板塊漲幅居前，受到強勁的月度房地產銷售數據提振，而且市場揣測一些地方可能放寬政策。滬深300指數上漲0.1%至3843.24點，滬綜指收高0.4%至2924.86點。彭博周二援引消息人士的話報導稱，特朗普政府正在推進有關可能限制美國資本流入中國的討論，尤其是美國政府養老基金的投資。