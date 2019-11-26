中美貿易談判高層再通電話 同意為達成第一階段協定保持溝通

法新社援引中國新華社報道，中美貿易談判高層官員周二（11月26日）再次通電話並同意為促成雙方達成第一階段貿易協定保持溝通。此次通話之際，正值北京與華盛頓在多方面局勢緊張。就美國會通過“香港人權與民主法案”，中國外交部副部長鄭澤光周一召見美國駐華大使表達嚴重交涉和強烈抗議。

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報道指，中國國務院副總理劉鶴周二與美國貿易代表萊特希澤和財政部長姆努欽進行了電話會談。雙方討論了彼此核心關切的問題。新華社報道說，雙方已“就解決好相關問題取得共識，同意就第一階段協議磋商的剩餘事項保持溝通”。

受中美或可在近期達成第一階段貿易協定樂觀預期的推動，本周全球股市普遍上揚。中國政府周日發布強化知識產權保護新規，加大對違反知識產權企業的制裁，而知識產權是此次中美貿易談判的關鍵議題之一。

但路透社報道援引接近白宮消息人士指，中美完成初步貿易協議的時間可能從此前預期的11月拖至明年，原因是北京要求美方取消更多加征的關稅，而特朗普政府也向中方提出了更高的要求。

中國商務部長鐘山、中國人民銀行行長易綱、中國發改委副主任寧吉喆等官員參加了周二的電話通話。

中美貿易談判官員通話之際，正值中美雙方在多方面緊張加劇，中國外交部副部長鄭澤光周一召見美國駐華大使布蘭斯塔德，就美國會參眾兩院通過“香港人權與民主法案”提出嚴正交涉和強烈抗議，該法案威脅停止美國給予香港的特殊經濟地位，同時，美國國會還通過了一項有關禁止向香港警方出售催淚瓦斯、橡皮子彈及其它相關設備的法案。鄭澤光表示，美國國會的上述法案是公然干涉中國內政，縱容和支持“反中亂港”勢力的暴力犯罪行為，督促美方立即改正錯誤，停止干涉中國內政。

目前該法案尚待總統特朗普簽署後才能正式生效，而特朗普尚未明確表示他是否會簽署，他說支持香港人民，也支持他的中國“朋友”習近平。

中國外交部呼籲美國確保不頒布該法案，“否則，美國將承擔所有後果。”而美國駐華使館發言人說，布蘭斯塔德提醒中方，華盛頓“非常關注”香港的局勢。他強調美國譴責所有形式的暴力恫嚇，並表示美方認為“任何社會都可以從代表不同意見的自由公正選舉中受益”。

報道指，在美國 參議院一周前投票通過該法案後，一名美國外交官已經被北京召見。