中國汽車銷售連續第17個月下滑 新能源車銷售11月亦降43.7％

中國汽車銷售11月份下降3.6％，為連續第17個月下滑。作為世界第一大汽車市場，中國汽車銷售的低迷同樣觸及新能源汽車，11月份新能源汽車銷售下降43.7％。

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中國汽車工業協會周二發布的數據，中國11月份汽車共計銷售245萬輛，同比下降3.6％。而這一數值已經是中國汽車市場自今年年初全面回落以來的最好表現。10月份，中國汽車銷量共計228萬輛，同比下降了4％。

中國汽車工業協會在其聲明中承認，“汽車銷售市場的總體復蘇緩慢。”

近年來，受中國居民收入增長及政府政策性支持的刺激，中國已成為世界上規模最大、增長最快的汽車市場。但自上世紀90年代以來，在經濟放緩和對美國貿易緊張的背景下，去年開始汽車銷量首次出現下滑。

在整體經濟不景氣的背景下，中國主要的汽車製造商今年普遍被迫調低售價。這一低迷形勢同樣也觸及被市場看好的新能源汽車，在經歷多年增長之後，中國的電動及混合動力汽車自今年7月開始出現下降，根據中國汽車工業協會的數據，11月份新能源汽車銷售量近9.5萬輛，同比下降43.7％。

汽車工業協會將這一低迷原因歸咎於政府減少了對購買此類車輛的政府補貼。

然而，根據中國工信部稍早前提出的2021-2035年汽車產業發展規畫意見，中國正在積極尋求加大新能源汽車的發展。該規畫提出的目標是到2025年，新能源汽車新車銷量佔比達到25%左右，智能網聯汽車新車銷量佔比達到30%，據報道，目前中國新能源汽車銷售佔比不到5％。