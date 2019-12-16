對美達成貿易休戰之際 中國11月經濟指標顯示向好

在中美就停止貿易戰達成初步協議之際，中國統計局周一（12月16日）公布一系列數據，顯示中國經濟狀況好於預期。

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據中國統計局今天發布數據，中國工業生產11月份同比增長6.2％，高於10月份的4.7％。為六個月以來最大的增長。

反映消費的零售額增長了8.0％，也創下自6月份以來的最佳表現。

就固定資本投資，據國家統計局的數據，自年初至11月底的增長率為5.2％。增速與上月相比保持不變。

法新社報道指，以上指標發布之際，正值持續近兩年的中美貿易戰剛剛在上周五宣布休戰，雙方宣布達成初步貿易協定。中國國家統計局發言人付凌輝表示，“儘管國內外風險和挑戰不斷增加，但經濟指標仍好於預期，中國經濟保持了穩中向好的趨勢。”

中美初步貿易協定預訂在一月初正式簽署。周日，北京宣布暫停對美產品加征額外關稅，美國方面則已暫停了對中國商品徵收的所有新附加關稅，以換取北京履行承諾，尤其是增加購買美國農產品。美國此外還同意自9月1日起對每年進口1200億美元的中國產品加征的關稅減半。

中國公布的11月份經濟運行指數好於分析預期，據彭博社專家預期為，工業生產僅增長5％，零售額增長7.6％。對此野村證券經濟學者警告指：“這一表現或為偶然而非長期趨勢，他認為中國10月一周假期可能改變了11月某些指標。”

而對於中美周五宣布的貿易初步協議，普遍分析認為不會解決所有潛在問題。牛津經濟的學者湯米吳表示，不能排除中美間“關係進一步惡化”以及在關稅問題上出現反覆的風險。