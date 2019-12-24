中國政府承諾更多支持民營企業

面對與美國貿易戰而加劇的經濟放緩，中國政府周一承諾明年將進一步支持小型民營企業發展。報道指，民營經濟是中國創造就業最為活躍的領域。

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據官方日前的統計公布顯示，中國經濟增長放緩狀況進一步加劇，今年第三季度國民經濟增長GDP下降至6％，為27年來最低水平，而北京對華盛頓將的貿易戰已持續近兩年。這一貿易對抗所採取的互征懲罰性關稅形式涉及每年數千億美元貿易，損害了中國的經濟增長，而中國經濟在很大程度上取決依賴於出口貿易。

在這一經濟環境緊張的背景下，據中國官方新華社報道，中國總理李克強在周一表示“非常關注小、微型企業的融資問題”。李克強是在出席中日韓峰會期間、在四川成都考察時做上述表述的。

據報道，民營企業在中國經濟增長中佔據重要作用，貢獻了中國50%以上的稅收，60%以上的國內生產總值，70%以上的技術創新成果，80%以上的城鎮勞動就業和90%以上的企業數量。法新社報道指，中國民營企業是創造就業最活躍的領域，儘管其盈利能力不高，但它們往往面臨信貸困難和昂貴問題，銀行信貸一般優先先面向國有企業。

李克強在周一表示，政府將增加對直接服務於這些企業的中小型銀行的支持，他提到將進一步研究降低銀行準備金率等措施，以推動小、微企業融資難貴問題取得明顯緩解。

降准可促使銀行釋放更多資金向民營企業貸款。但新華社報道中沒有提及實施該措施的確切時間。 面對不斷加劇的中美貿易戰，中國央行在今年九月份已經降低過銀行準備金率，以刺激經濟增長。

此外，在李克強視察成都表示支持小型民營企業之際，新華社周日公布了中國國務院印發的《關於營造更好發展環境 支持民營企業改革發展的意見》，這一政策性文件被指是中國官方就民營企業發展的首個中央文件。