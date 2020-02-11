新冠狀病毒陰影下 新加坡航展黯淡開幕

亞洲最大的航空展-新加坡航空展，周二在黯淡的氣氛下開幕，航空業預計將受到新型冠狀病毒的“負面影響” 。每兩年在東南亞的這個城市國家舉行一次的新加坡航空展，是航空業內數百家公司展示自己最新產品，並與航空公司談判數百萬美元合同的機會。

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但是，今年的展會籠罩在已經造成1000多位中國人死亡，並擴散到世界大約20個國家的新型冠狀病毒的陰影下，參觀者和參展商的人數都比以前展會少。

目前新加坡有45人確診感染了新冠病毒，並在上周將健康警報等級提升。

70多家國際參展商放棄了參加本次展會，其中包括美國國防巨頭洛克希德·馬丁公司（Lockheed Martin）和加拿大製造商龐巴迪（Bombardier）和德哈維蘭（De Havilland）。

因新加坡禁止中國人入境後，至少有10家中國公司不得不放棄參展。

展會主辦方取消了開幕前的新聞發布會，但實施特殊預防措施以維持展會正常舉行。參觀人數受到限制，主辦者還呼籲與會者以招手或鞠躬來互相問候，而不是握手。

進入展會者都經過溫度掃描，且在會場的關鍵位置安放了消毒洗手液設施，方便使用。

業內重要公司波音（Boeing）試圖在這次展會上，從737 MAX型飛機墜毀的危機中恢復過來，空客也參展了。

因為多個國家已經決定關閉與中國的邊境，以遏制新冠狀病毒的傳播，航空業舉步維艱。

國際航空運輸協會（Iata）告訴法新社，目前已經進入了“困難時期”，航空公司“將遭受負面影響”，即便現在預測航空公司的損失還為時過早。

亞埃信華邁的太區首席經濟學家拉吉夫·比斯瓦斯（Rajiv Biswas）表示，由於中國遊客取消旅行，全球旅遊業將因此“遭受重創”。

新加坡旅遊局周二就警告說，今年入境遊客人數將下降25％至30％。