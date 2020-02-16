IMF總裁：新冠肺炎疫情恐傷今年全球經濟增長

國際貨幣基金組織（IMF）總裁格奧爾基耶娃（Kristalina Georgieva）2月16日表示，新冠肺炎疫情的流行可能會損害今年的全球經濟增長，但隨後可能會出現急劇而迅速的經濟反彈。

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格奧爾基耶娃當天在出席於迪拜舉行的全球婦女論壇上說：“我們仍然希望經濟增長跌幅將在0.1至0.2％之間。”她稱，當下蔓延的新冠肺炎已經造成1600多人死亡，其全面影響將取決於病毒被控制的速度。自2019年10月1日起擔任IMF總裁的，保加利亞人格奧爾基耶娃談道，“我建議大家不要過早下結論。現在仍有很多不確定性。我們根據實際情況來行事，而不是預測”。她說，“10天後再來問我。"

國際貨幣基金組織在1月發布的最新《世界經濟展望》（World Economic Outlook）報告，將今年全球經濟成長率預估下調0.1個百分點至3.3%。去年全球經濟成長率為2.9%，是10年來最低紀錄。在談到疫情對全球經濟可能帶來的影響時，格奧爾基耶娃稱，儘管現在評估疫情的全面影響還“太早”，但她承認旅遊業和運輸業已受到影響。她說，因為人們尚不清楚新冠病毒的特質，不知道中國能夠在多長時間裡抑制疫情，也不知道病毒是否會在全球其它地區擴散。

格奧爾基耶娃指出，"如果疫情迅速獲得控制，（全球經濟成長）可能急速下滑後非常迅速反彈”，呈現所謂V形走勢。值得一提的是，在與2003年SARS疫情作比較時，格奧爾基耶娃提出，當年非典疫情發生時，中國經濟只佔世界經濟總量的8%，如今則高達19%。